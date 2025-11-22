如何發展副業又不會惹毛老闆？專家親授「5大實用心法」

越來越多專業人士把副業視為安全網，甚至視為踏向創業的跳板。示意圖。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國就業市場近年動盪不安，大型科技公司相繼裁員，加上自主創業潮興起，越來越多專業人士把副業視為安全網，甚至視為踏向創業的跳板。最新數據顯示，美國自由工作者（Freelancer）在 2023 年增至 6400 萬人，約占勞動人口的 38%，較前一年增加 400 萬人，反映出人們追求職涯穩定性的方式正在轉變。對於想嘗試副業的人們，專家提出了5個關鍵步驟，讓人們在嘗試副業的同時，也能兼顧主業。

美國財經雜誌《企業家》（Entrepreneur）報導，迪莫夫稅務諮詢公司（Dimov Tax）的CEO迪莫夫（George Dimov）原本是一名全職會計師，晚上接案做自由工作，他後來發現副業收入已經超越本薪，於是辭掉工作，全心投入自己的事業快速，他藉此分享，表示自己做對了幾件關鍵的事，也親眼見過忽略這些步驟，會帶來什麼後果。

首先是「補上薪水」。迪莫夫說，在辭職之前，他給了自己一條規則：先用下班時間賺到和正職一樣，或是更高的收入。他當時工作的薪水大約每月 1 萬美元（約31.69萬元新台幣），而他晚上接案收入雖然達到每月約1.6萬美元（約50.7萬元新台幣），不過他直到觸及每月2.5萬美元（約79.22萬元新台幣）時，才決定要辭職，全力投入接案工作。迪莫夫建議，在副業穩定達標前，絕對不要辭職。

再來是「在老闆的生態圈之外打造事業」。迪莫夫指出，如果你的副業與本業競爭、服務同一批客戶，你就是在自找麻煩，甚至可能面臨訴訟。迪莫夫說，他從完全不同的管道、產業與客戶類型開始副業，所以不存在界線模糊或利益衝突。這種乾淨的切割保護了他當時的本業工作，也讓他能在副業上累積動能，也是讓你在提升自己的同時，仍對老闆保持忠誠的方法，也是避免被開除或被告的關鍵。

之後則是「願意在初期花雙倍時間在工作上」。迪莫夫指出，他最初的優勢很簡單，就是比所有人更加努力。晚上、週末、看似不可能的時程，他都在工作，這種拼勁，創造了他之後能全職創業的動能。

然後是「儘早補強技能差距」。迪莫夫說，在副業初期，他接下許多自己還不完全了解的項目，然後用最快的速度學習，他讀遍所有能找到的資料、打給導師、必要時也會聘請外部專家。迪莫夫說，大多數人可能會陷入「分析太久、不敢開始」的陷阱，像是想再考更多證照或再讀一個學位，但他建議反其道而行：不要等到自己覺得準備好了才開始，「你會在實踐中變得更準備好，在提問中變得更聰明，並在有需要時付費尋求專家協助。」

最後，要做好「全都自己來」的打算。迪莫夫說，在創業的初期，要做好身兼數職的準備，會同時擔任所有職位：服務提供者、業務、行銷、人資、會計、行政等。這樣的現實感，能讓你不再對創業抱有不切實際的幻想，並幫助你妥善安排時間與資金，用在那些無聊但必要的工作上。

迪莫夫建議，創業是令人興奮的事情，但也充滿挑戰，「不要把熱情誤認為準備充分」，要先建立出緩衝，區隔出市場，補強技能，然後睜大眼睛勇敢踏出第一步，而從本業辭職的最佳時機，是已經建立好可替代本薪的穩定副業收入之後。

