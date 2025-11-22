黃金止跌回穩！聯準會官員「一句話」提振市場信心

黃金價格週五（21日）在早盤一度大跌逾 1% 後，尾盤回穩。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕受到市場消化美國聯準會（Fed）官員的鴿派談話、交易員加碼押注 12 月降息的影響，黃金價格週五（21日）在早盤一度大跌逾 1% 後，尾盤回穩。

現貨黃金持穩在每盎司 4086.57 美元，盤中曾下跌超過 1%。12 月交割的美國黃金期貨收盤上漲 0.5%，報每盎司 4,079.5 美元。

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）週五表示，聯準會仍有可能在短期內降低利率，而不會影響其通膨目標。

Kitco Metals 高級分析師威科夫（Jim Wyckoff）指出，這些評論的確具有支撐作用，也為黃金市場多頭在今天稍早提供了些許利多。

交易員目前預估聯準會下次會議降息的機率達 74%，遠高於當天稍早的 40%。

延遲發布的就業報告顯示勞動市場情況喜憂參半，10 月非農就業人數增加 11.9 萬人，遠超過先前預測的 5 萬人增幅，但失業率攀升至4年來的最高水準。

另一方面，其他聯準會官員仍維持鷹派基調，達拉斯聯邦準備銀行總裁羅根（Lorie Logan）呼籲政策利率應「在一段時間內維持不變」。

