美股開盤反彈!紐約聯儲威廉斯暗示12月有望降息

〔編譯魏國金／台北報導〕在紐約聯邦儲備銀行總裁威廉斯（John Williams）暗示，聯準會12月有望再度降息後，美國股市21日開盤反彈。

威廉斯的談話打破股市先前因人工智慧（AI）個股拋售的低迷局面，並提高交易員對聯準會（Fed）今年將第3度降息的押注。根據芝商所（CME）FedWatch工具顯示，聯準會基金期貨交易員認為，12月將降息0.25個百分點（1碼）的機率超過70%，從前一天的39.1%大幅上升。

威廉斯在智利聖地牙哥演說表示，「我認為貨幣政策處於溫和限制性，雖然比我們近期行動前有所放鬆。為此我認為短期內仍有進一步調整聯邦基金利率目標區間的空間，以使政策立場接近中性區間，進而在達成我們兩個目標之間維持平衡」。聯準會的雙重任務為抑制通膨與充分就業。

道瓊21日開盤上漲225點，漲幅0.5%。標普500上漲0.4%。那斯達克上漲0.2%。

在輝達19日盤後公布重磅績效後，美國主要指數20日上演4月關稅衝擊以來，最戲劇性的市場震盪，由急漲到大跌，進而波及21日亞股，全球股市料將創7個月來最大單週跌幅紀錄，顯示投資人對人工智慧（AI）高估值，與大規模投資能否獲得回報疑慮加劇。

美股20日早盤飆漲，輝達一度上漲5%、標普500漲1.9%、那斯達克升2.6%，之後拋售湧現，輝達最終重挫3.2%、那斯達克跌2.2%，標普下挫1.6%，蒸發逾2.7兆美元。

高盛集團合夥人弗勒德（John Flood）指出，這是1957年以來，第8次標普500開盤漲逾1%，然後逆轉由紅收黑，顯示輝達的業績未能帶來期盼中的「風險解除」信號，反而使交易員急於構築防線，避免進一步損失。

