不敵美出口管制 韓媒：中國長鑫明年擴產僅約10％

美國出口管制使長鑫產能首當其衝。（取自長鑫官網）

〔編譯魏國金／台北報導〕韓媒《朝鮮日報》21日報導，隨著美國升高先進半導體設備對中國出口的管制，分析師預期，長鑫存儲等中國半導體公司將面臨產能擴大投資的障礙。

報導說，儘管中國政府正全力推動半導體設備的國產化，以因應美國的出口管制，但分析師普遍認為，由於美國對先進半導體設備的監管規範，中企的新產能擴大計畫將受到限制。

請繼續往下閱讀...

業界消息來源21日透露，長鑫目前的DRAM產能估計約每月28萬片，預期明年將擴大至約30萬片。這與三星電子與SK海力士形成鮮明對比，在人工智慧（AI）產業蓬勃發展之際，這兩個韓企正大規模進行產能投資。

一名半導體設備商說，「長鑫新的DRAM廠投資可能僅能擴大約10%產能；美國出口管制是使其產能擴張受到限制的主因」。

報導說，中國政府也意識到該局勢，正加大努力國產化晶片設備的生產。中國計畫將第三期半導體投資基金（規模約3440億人民幣，1.52兆台幣）的多數資金，投入中國半導體設備公司。

中國針對獲得政府大力支持的企業，致力推動其技術研發。這些企業包括北方華創（Naura Technologies）、中微半導體（AMEC）以及上海微電子（SMEE）。不過分析師認為，產能擴張受限的狀況將持續至明年，因為短期內要取代先進半導體設備並不容易。

LS證券研究員Cha Yong-ho指出，「由於美國升高出口管制，長鑫產能的擴張正受到限制。中國意識到這一點，正將其第三期大基金的投資重點放在半導體設備上。如果明年中國成功國產化設備生產，包括長鑫上海新廠的擴張，預期將自2027年恢復」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法