全村的希望壓力好大！輝達財報驚豔也沒用 黃仁勳怨1事

輝達執行長黃仁勳。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達19日盤後公布Q3財報，繳出亮眼成績單，並對第四季的銷售額給出優於預期的指引，黃仁勳還駁斥AI泡沫聲浪。財報出色助攻輝達股價19日盤後強升逾4%，週四卻由紅翻黑，逆轉大跌3.15%。黃仁勳在20日的公司會議上指出，雖然公司交出令人驚豔的季度業績，但市場並不領情。

《商業內幕》報導，輝達週三（19日）盤後公佈破紀錄的財報，黃仁勳也駁斥有關人工智慧泡沫的種種說法。推升股價週三盤後飆升，隔天卻因市場對人工智慧產業的信心動搖而回落。

黃仁勳在20日的公司會議上指出，「倘若我們的業績不佳，就變成AI泡沫化的證據，如果我們業績亮眼，就是在助長AI泡沫。」

他說，市場對公司的預期，已經高到公司怎麼做都不對。他也認同網路上的說法，輝達足以牽動整體經濟。

黃仁勳稱，「如果我們業績不佳，那怕只差一點點，或看似有些不穩，全世界都將崩潰。這點無庸置疑，OK？你們應該看看那些網路迷因，你們有看過嗎？我們基本上撐起整個地球，這也不能說有錯。」

他還提到一篇輝達幫助美國避開衰退的貼文。黃指出，他對公司的業績感到滿意，也對員工的成就感到驕傲，但輝達龐大的影響力使預期更難達標，這也反映在輝達的市值上。

黃仁勳打趣提及輝達市值5兆美元的「美好時光」，他說「歷史上還沒人能在幾週之內就蒸發5000億美元（市值），要想在幾週內損失5000億美元，你的身價一定非常高。」

