亞股今日全跌！台股跌幅3.61％、亞洲第二慘

2025/11/21 21:01

台股今日重挫。（資料照）台股今日重挫。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕今日亞洲股市全盤皆墨，台股更是重災區、跌幅位居亞股第二大。根據投信業者統計，21日亞洲主要國家股市全走跌，其中，韓國跌幅最大、下跌3.79%；至於跌幅第二是台股3.61%；跌幅第三大是中國上海、跌2.83%。

台股今日大跌，指數收2萬6434.94點，重挫991.42點，寫下史上第6大跌點。

檢視亞洲主要股市今天表現，跌幅從最高至低，依序為韓國跌3.79%、台灣跌3.61%、上海跌2.83%、香港跌2.38%、日本跌2.30%、泰國跌2.14%以及新加坡跌0.95%。

其次，在基本面數據方面，金管會表示，截至今10月底本益比約23.32倍，現金殖利率達2.35% （加計股票股利為2.43%），國內上市櫃公司今年10月底累計營收約40.09兆元，較去年同期增加12.51%。截至昨日為止，整戶擔保維持率為173.54%。

金管會強調，台股基本面穩健，續將持續關注國際總體經濟之情勢變化。

