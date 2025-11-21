上市櫃共7檔股票暫停融資券交易 11/24起實施

證交所、櫃買中心今日公告第三季財報之每股淨值及累積虧損資料符合應暫停、或應恢復融資融券交易的個股名單。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕證交所、櫃買中心今日公告第三季財報之每股淨值及累積虧損資料符合應暫停、或應恢復融資融券交易的個股名單。其中，應暫停融資券交易的上市股票為力麗（1444），上櫃則共有燦星旅（2719）、斐成（3313）、浩鼎（4174）、訊達（6140）、生華科（6492）及佑華（8024）等6檔股票，上市櫃共計7檔。

根據證交所公告，每股淨值低於票面，應暫停融資融券交易之個股為力麗（1444）；而每股淨值回復至票面以上，應恢復融資融券交易之有價證券則為聯發（1459）、冠西電（2466）、吉祥全（2491）、遠雄來（2712）、立萬利（3054），共計5檔。

根據櫃買公告，燦星旅（2719）、斐成（3313）、浩鼎（4174）、訊達（6140）、生華科（6492）及佑華（8024） 等6檔股票的每股淨值低於票面，自24日起暫停融資融券交易，但了結交易不在此限。

至於鴻翊（3521）、博士旺（3555）、三一東林（3609）、光耀（3666）、天良（4127）、飛寶企業（4413）、永彰（4523）、聯光通（4903）、九豪（6127）、安鈦克（6276）、福華（8085）及琉園（9949）等12檔股票的每股淨值高於票面，自11月24日起恢復融資融券交易。

