銀行管控風險 5大銀行新增房貸利率創近17年新高

5大銀行新增房貸利率創近17年新高。（資料照，記者侯承旭攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行今日公布台銀等5大銀行10月新承作房貸金額小幅回升至551.36億元，房貸利率則升至2.313%，創下2009年1月以來近17年新高，月增0.019個百分點，央行官員表示，主要是銀行風險控管以及新青安比重下降所致。

央行官員指出，10月5大銀行新增房貸金額略微成長，主要是9月為民俗月，成交時程延後，基期較低；另外，10月買賣移轉棟數增加，反應在新增房貸金額上也相對走高。

根據六都地政局最新資料，今年10月六都買賣移轉棟數約1萬6989棟，較9月回升5.69%、但與去年同期相比仍下滑13.5%。

房市成交量仍在低檔，房價走勢也趨緩。央行官員說，10月信義房屋大台北地區房價指數175.67，月減0.79%是7月以來最大；但年減幅度0.82%則是8月以來最小。

官員表示，近年房價維持高檔盤整，跌幅不大，其中預售屋價格相對強勢，中古屋有較明顯修正。

在利率方面，10月五大銀行新承作房貸利率升至2.313%。官員說明，銀行為避免風險性資產品質惡化而提高風險控管強度，因此調升房貸利率；同時，本月新青安貸款比重下降，由於其利率偏低，整體平均利率因而被拉高。

央行統計顯示，五大銀行10月新承作新青安貸款金額為221億元，較9月減少1億元，占比由9月的43.76%降至40.01%。

