前10月無人機出口創新高 較去年暴增11.4倍

根據財政部統計，今年1-10月無人機出口5475萬美元，較2024年全年暴增11.4倍。（財政部提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕面對地緣政治變化及低空經濟興起，我國積極布局無人機產業，在外貿市場逐漸展現成效。根據財政部統計，今年1-10月無人機出口5475萬美元，與2024年全年441萬美元相較，大幅成長11.4倍，且外銷重心偏向歐美，其中以對波蘭占39.3%最高，其次為捷克32.7%、美國15.9%、奧地利4.7%、德國3.4%。

財政部表示，隨著技術創新與應用日益多元，無人機市場快速擴張，烏俄戰爭更進一步凸顯無人機在軍民兩用上的價值；近年來各國競相發展無人機產業，2024年全球無人機出口金額58.2億美元，較2023年增加36.1%，前10大出口國中，中國憑藉政策支持、技術與價格優勢占全球37.2%穩居龍頭，其次為香港19.4%，兩者合計占逾5成以上；出口擴張速度方面，以波蘭增2.2倍、以色列1.6倍、加拿大1倍最顯著。

請繼續往下閱讀...

財政部指出，我國亦積極布局無人機產業，陸續成立「亞洲無人機AI創新應用研發中心」、「台灣卓越無人機海外商機聯盟」等，結合產官學力量，強化技術與產業鏈整合，且在非紅供應鏈與資安自主化趨勢帶動下，我國無人機產業在外貿市場逐漸展現成效。

根據統計，今年1-10月我國無人機出口金額5475萬美元，較2024年全年大增11.4倍，以對波蘭占39.3%最高，其次為捷克32.7%、美國15.9%、奧地利4.7%、德國3.4%。至於我國無人機出口類型，按最大起飛重量分類，以介於2-7公斤為最大宗、占比達88.1%，15-25公斤占9.2%，250公克以下占1.3%，25公斤以上占 1.1%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法