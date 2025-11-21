iRent將投入千台COROLLA ALTIS油電車 路邊租還延伸至嘉義高鐵站

iRent採購1000輛2026年式的TOYOTA COROLLA ALTIS油電車，將陸續於全台iRent同站租還及路邊租上線。（和雲提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕和泰（2207）集團旗下共享汽機車品牌iRent，採購1000輛2026年式的TOYOTA COROLLA ALTIS油電車，將陸續於全台iRent同站租還及路邊租上線，同時，滿足民眾跨區旅遊的高度需求，iRent共享汽車南區路邊租，還將正式延伸至嘉義高鐵站。

iRent全台投入的共享汽車已超過8000輛，為全台投車最密集的共享汽車品牌，為慶祝COROLLA ALTIS HYBRID正式上線，iRent推出限時回饋活動，即日起至11/30輸入兌換碼 「租車開新」。

即可獲得總計342分鐘折抵券組合，包含「iRent汽車30分鐘折抵券2張」、「ALTIS HYBRID限定使用30分鐘折抵券1張」、「汽車滿6小時折2小時折抵券2張」、「機車前6分鐘折抵券2張」。

即日起會員也可於嘉義高鐵站取車，一路往南行駛至台南、高雄等地旅遊，旅程結束後，依行程需求，可將車輛歸還至服務範圍內任一合法路邊停車格或指定調度停車場，不需折返出發地還車。

無論是跨縣市通勤出差、城市探索或深度旅遊，皆可靈活安排，體驗「一路向南、隨租隨還」的移動便利，iRent也將持續優化據點布局、擴增多元車款，讓共享移動服務更貼近使用者生活場景。

