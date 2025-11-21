外送專法恐重創市場？業者示警：產值恐蒸發460億、5萬外送員面臨退出風險

勞動部今預告《外送員權益保障及外送平台管理法》草案，引發外送產業高度關注。（UBER提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕勞動部今預告《外送員權益保障及外送平台管理法》草案，並啟動為期7天的預告期，引發外送產業高度關注。會員涵蓋國內99%外送市場的台灣數位平台經濟協會（DEAT）今（21）日發布聲明強調，若法案未經充分論證便匆促上路，恐造成外送市場規模重挫，一年可能流失高達1.45億筆訂單、蒸發460億元產值，也將讓約三分之一外送員、逾5萬人失去工作機會。

DEAT引述財團法人聯合信用卡處理中心公開資料指出，台灣外送市場年交易額高達1351.28 億元、年訂單量達4.27億筆，對餐飲業、平台與外送員都是重要經濟來源。

請繼續往下閱讀...

協會表示，新法雖立意在保障外送員權益，但目前主流討論「嚴重缺乏外送多邊市場運作邏輯的理解」，若忽略外送企業、消費者、商家之間的連動關係，可能導致市場失衡，新增成本最終將被迫由消費者承擔。

DEAT引用公平會研究指出，若foodpanda與Uber Eats均調漲費用5%，將有34.1%的消費者停止使用外送服務。以此推算，新法若迫使平台調整費率，市場恐一年消失約1.45億筆訂單、產值蒸發總額達460億元，若市場萎縮三分之一，外送平台自然無法持續吸納目前的人力規模，目前約15萬名外送員中，估計將有5萬多人被迫退出市場，不僅外送員收入受衝擊，商家與平台營運也將被迫重整。

對此，DEAT提出三大呼籲：一、公眾意見諮詢期應達到重大法案應有的至少60天；二、應立即啟動法案經濟影響評估，以利後續法案審查有公正資訊參考；三、立法院應待前兩項工作完成並取得足夠資訊後再進行法案實質審查，委員會不應倉促排審。 避免缺乏專業證據就進行實質審查。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法