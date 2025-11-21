FT：台美關稅協議將拍板 台灣承諾投資4000億美元含台積電

英媒指出，台美關稅協議將拍板，台灣承諾投資4000億美元，且計入台積電在亞利桑那州承諾投資的1650億美元。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕《金融時報》引述知情人士說法稱，台美的關稅協議預料近期公布，台灣承諾對美投資金額介於日韓之間，可能約為4000億美元（約台幣12.5兆），且計入台積電在亞利桑那州承諾投資的1650億美元（約台幣5.16兆），此外，台灣也將支持在美國建立類似台灣的科學園區。

報導說，兩位熟悉談判情況的官員透露，台灣與美國的關稅協議預料近期將公布，台灣支持在美國建造類似台灣的科學園區，這是台美關稅協議的一部分。

一位美國官員表示，這項協議草案將包含介於與日本和與韓國之間的投資承諾。這表明台灣將承諾在美國投資約 4000 億美元。這位官員指出，「差異在於，在台灣的情況下，這些不是模糊的承諾，而是已經規劃中、甚至正在進行中的投資」。

消息人士說，台積電在亞利桑那州承諾投資的1650億美元，可能是台灣對美投資承諾總額的一部分。

對此，美國貿易代表署（USTR）並未回應金融時報的置評請求。

國科會主委吳誠文接受英媒專訪，強調美國不會對台灣晶片課徵懲罰性關稅。（記者楊媛婷攝）

值得注意的是，這篇報導也採訪了國科會主委吳誠文，他強調，美國將不會以高關稅懲罰台灣領先世界的半導體業，台灣也將協助美國學習如何借鑒台灣的產業模式，讓美國成為半導體製造強國。

吳誠文表示，他們（美國）了解懲罰台灣不符合他們的利益，台灣也與華府達成共識，台灣將支持美國晶片業發展，換取關稅減免。

吳誠文說，台灣科學園區體系很獨特，也牽涉到如何製造晶片的訣竅，同時更關乎科學園區的管理、吸引廠商進駐及學術研究與產業整合，「沒有其他國家做到我們已辦到的事情」。

吳誠文還指出，台積電的多數美國客戶大都擁有全球業務，將晶片運到美國，再運往世界各地，意義不大。他認為，台灣致力於將先進研發留在國內，不允許國內產業遭掏空，「如果我們把研發移往海外，對我們來說很危險，新型武器和國防系統都依賴先進晶片」。

吳誠文稱，台灣政府正尋求多元化經濟模式，聚焦於無人機、機器人及醫療科技等領域，希望不要像現在一樣，完全依賴半導體，「我們需要找到第二個矽盾，我認為我們目前的地位最多只能維持5到10年。」

