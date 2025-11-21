台積電前副總羅唯仁疑帶槍投靠英特爾！陳立武駁斥：都是謠言

英特爾執行長陳立武（Lip-Bu Tan）。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電前資深副總羅唯仁傳出帶走敏感的2奈米製程資料，並回鍋英特爾，引發外界關注機密外流風險。外媒報導，英特爾執行長陳立武（Lip-Bu Tan）對此首度回應，他說「這只是謠言與揣測，毫無根據」，並強調英特爾尊重智慧財產權。

據《彭博》報導，75歲的台積電前資深副總經理羅唯仁在今年稍早退休後，近幾週加入英特爾，外界指控他在離職前帶走台積電的專有技術。

對此，英特爾CEO陳立武於20日在美國聖荷西舉行的半導體產業協會（SIA）年度頒獎典禮場邊，接受《彭博》訪問時說「這只是謠言與揣測，毫無根據。我們尊重智慧財產權。」而活動當天也表揚台積電董事長魏哲家與前董事長劉德音，頒發最高榮譽「羅伯特．諾伊斯獎」（Robert N. Noyce Award）。

根據本報披露，羅唯仁退休前動用自身高階主管職權，要求下屬對他簡報並影印大批2奈米、A16、A14奈米及以下等最先進製程技術相關機密資料帶走，台積電正蒐證中。

經濟部長龔明鑫20日出席立法院經濟委員會會前受訪表示，有鑑於營業秘密法是告訴乃論，可能防堵與保護程度不夠，為提升防範關鍵技術外流的強度，即使營業秘密是告訴乃論，但如果涉及國家關鍵核心技術，就拉高至《國安法》位階提起公訴，也因此高檢署主動調查。

