美9月非農就業人數驚喜 美股4大指數全面大漲

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國勞工統計局（BLS）20日公布延遲許久的9月非農就業報告，遠優於市場預估，顯示美國就業市場維持韌性；但因10月和11月非農就業報告將延至12月16日公布，比美國聯準會（Fed）12月政策會議約晚1星期，12月維持利率不變的機率大增，美元指數聞訊上升0.5%，美股4大指數開盤全面大漲。

BLS指出，美國9月新增11.9萬個非農就業機會，優於市場預估的約5萬人，以及8月經下修後的減少4000人，7月新增就業人數也下修7000人至7.2萬人。

BLS指出，美國9月失業率由8月的4.3%微升至4.4%，創2021年10月以來最高。9月平均時薪月增0.2%，年增3.8%，市場預估則為0.3%和3.7%。勞動參與率小幅上升至62.4%，為今年5月以來最高。

美國勞工部另外公布的報告顯示，截至11月15日為止的1週，美國初次申領失業救濟金人數為22萬人，較前1週下滑8000人，並低於市場預估的22.7萬人。

美國9月非農就業報告發布後，美股開盤延續漲勢，道瓊工業指數上漲1.3%，標普500指數上漲1.6%，那斯達克指數上漲2.1%，費城半導體指數上漲約3%，而公債殖利率大多走低。BLS指出，美國10月和11月非農就業報告將延至12月16日公布，比美國聯準會（Fed）在12月9日至10日舉行的政策會議晚約1星期，Fed因缺乏關鍵數據作為利率決策參考，因此12月維持利率不變的機率大增。

Fed在19日公布10月政策會議紀要顯示，決策官員在會議上指出，在缺乏關鍵經濟指標的情況下，政策制定十分困難，許多官員因此傾向於12月維持利率不變。

