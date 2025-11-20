全支付爆釣魚簡訊詐騙案 39人受害

全支付爆出釣魚簡訊詐騙案。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕全支付近期傳出疑詐團盜刷，金管會銀行局今天表示，「全支付」已經在17日提報「重大偶發事件」，初步了解全支付內部系統並無異常，共有39位受害者，主要是收到「釣魚簡訊」詐騙，而提供帳密等個資遭盜刷，但這部分可能較難求償。

銀行局局副局長張嘉魁表示，經調查，被盜刷主要有２種類型，第一種是使用者與特店的爭議帳款，件數為1件，消費者發現APP有交易紀錄，但並沒有打開使用過，後來發現是商店發好多筆扣款通知，商家也以「爭議款項」辦理退款。

第二種是歹徒廣發詐騙釣魚信件，聲稱全支付系統更新，消費者重新下載APP及卡片綁定，讓詐團取得消費者的個資，經調查，假冒「全支付」系統更新有39件，總計盜刷件數達40件。

銀行局表示，詐團是採取隨機方式、傳送冒名全支付的釣魚簡訊，不過，詐團為何要鎖定「全支付」詐騙？官員回應，可能與全支付現在用戶快速成長有關，尤其，全支付近幾年也積極推展電子支付，讓外界比較注意到該品牌。

此外，「全支付」目前為台灣電子支付的龍頭老大。根據統計，若僅以金額來看，今年9月全支付「代理收付」金額達63.45億元，連續3個月坐穩電子支付的冠軍；緊接在後是「街口支付」，「代收代付」的金額為46.68億元，繼續排名第二；至於第三名是「一卡通 iPASS MONEY」為39.62億元。

