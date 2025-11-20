女中外送戰力狂勝男校1.5倍！「這學校」一開放爆單衝上黑馬

中山女中自10月開放外送後，迅速成為爆單黑馬。（foodpanda提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕正值高中期中考季，外送服務已成為Gen Z與學生族群最依賴的生活補給工具。德商foodpanda公布《2025 全台高中外送觀察》指出，全台高中外送需求持續升溫，女中訂單量更是男校的1.5 倍，成為「最強外送族群」。全台外送訂單前三名由北一女中、基隆女中、嘉義高中奪下，其中女校更包辦前兩名。

foodpanda進一步觀察，學生最常點的品牌為麥當勞、得正、八方雲集，偏好台式、炸物與手搖飲，段考前一週更成為校園「爆吃黃金週」，訂單平均飆升2成，成為許多學生共同的紓壓方式。

foodpanda公布全台高中外送調查，全台外送訂單排名前三名為北一女中、基隆女中、嘉義高中。（foodpanda提供）

今年最受矚目的「中山女中」，自10月開放外送後迅速成為爆單黑馬。foodpanda數據顯示，其飲食風格呈現「少女系甜感 × 異國風濃味」雙路線，點餐從韓國拉麵、黃燜雞、香腸高麗菜蛋炒飯等濃郁主餐，到香草卡士達鬆餅、草莓糖霜甜甜圈與酥炸臭豆腐等下午茶全部包辦，甜鹹並進的選擇滿足學生在考前需要情緒療癒的需求。

此外，foodpanda指出，新世代飲食文化已從「吃飽」轉向「吃風格」，全台高中呈現鮮明地域化差異。其中，北部學生最懂身材管理，舉例來說，建中偏好低脂便當，北一女則最愛清爽的波奇飯；中部學生則熱愛邪惡系美食，台中一中狂喝多多綠，虎尾高中午餐選擇最具異國風味；南部學生離不開當地小吃，高雄中學早餐必點鍋燒意麵，嘉義高中則在午餐瘋狂嗑火雞肉飯；至於東部與離島的點餐偏好則意外多元，台東女中喜歡點素食、台東高中偏好吐司，而馬公高中最愛的則是貢丸湯，呈現出各地獨有的高中飲食風景。

foodpanda推「天天爽」優惠，最高可享65折優惠。（foodpanda提供）

foodpanda 也趁著考季推出多項限時優惠為學生補給元氣，即日起至11月30日，指定餐廳滿額輸入「天天爽」可享最高6 折，陪考生穩住備考節奏、在衝刺期也能吃得好。

除了高中外送需求強勁，外食頻率高的大學生更是新興消費戰場，foodpanda同步推出「大學校園專案」，全台各大專院校的學生、教職員與校友僅需以學校信箱即可免費申請加入，享有60天pandapro免費試用，以及多項專屬折扣福利；即日起至12月31日期間輸入指定優惠碼，最高可再享69折，讓學生在課業與生活之間都能輕鬆用美食補充能量。

