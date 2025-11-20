10月外銷訂單年增25％ 全年接單額有望刷新高、成長率上看2成

10月外銷訂單年增25%。（歐新社資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕人工智慧（AI）熱潮續旺，經濟部今（20日）公布10月外銷訂單693.7億美元，月減1.2%，年增25.1%，連9個月正成長；10月接單表現仍亮眼、落在預期範圍內，距離刷新今年全年新高更向上邁進了一大步，全年成長率也上看2成。

經濟部今公布10月外銷訂單693.7億元。（統計處提供）

統計處上月估算，第四季只要每月平均接單額達到499.1億美元，就能超越2021年的歷史最高紀錄。統計處長黃偉傑更新估算指出，只要11月、12月接單額合計達到1138億美元，也就是每月平均達到569億美元，今年外銷訂單成長率就能衝破2成大關，機率頗高。

統計處說明，主因人工智慧、高效能運算及雲端產業等需求旺盛，帶動客戶拉貨動能持續增溫，但部分傳統產業仍受市場競爭及需求動能不佳影響，抵銷部分增幅。

按貨品別觀察，受惠新興科技應用需求不墜，激勵電子及資訊通信產品接單動能續強，10月接單分別年增35.9%及28.4%；光學器材因光學檢測及量測設備及光學鏡頭接單成長，年增2.9%。

傳統貨品部分，因市場需求保守觀望，加以海外同業競爭，致基本金屬、塑橡膠製品分別年減10%、9.8%；機械產品因半導體設備及自動化設備訂單增加，年增16%；化學品因藥品接單成長，年增4.4%。

10月外銷訂單海外生產比49.9%，較上年同月下降2.1個百分點，主因資訊通信及電子產品廠商提升國內生產比重所致。

觀察主要接單地區，美國接單額佔比36.5％居冠，10月接單額年增32.1%，其次是東協佔比21.5％，年增42.5%，接單額第三高是中港，佔比16.8％，年增9.8%。

談及對等關稅造成提前拉貨，是否影響年底旺季的拉貨潮，黃偉傑指出，往年到了年底就是傳統歐美耶誕節慶、黑色星期五前的拉貨潮，但由於今年AI帶動的需求太強勁，遮蓋住傳統年底旺季前的筆電、消費電子產品的拉貨效應，目前很難看出拉貨效應有沒有受影響。

統計處預估，11月訂單金額落在667億至687億美元，年增27.6%至31.4%。

