巨大集團如何用AI串起製造、旅遊與租賃全生態系？資訊長Kevin揭一關鍵

巨大集團資訊長 Kevin 談數位轉型，形容自己像在「搭樂高積木」，先拆解再重組各項系統。（Salesforce提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕巨大集團（Giant Group）不僅是大眾熟知的捷安特腳踏車製造商，事業版圖更橫跨代工、自有品牌、全球零售、旅遊業與自行車租賃等多元領域，面對如此龐大且跨產業的營運架構，如何讓各事業體之間順暢連動、資料共享，並能快速推出新服務，成為集團數位轉型的核心挑戰。

巨大集團資訊長Kevin在分享數位轉型時指出，巨大集團以「捷安特GIANT」最為知名，但其實集團業態遠比一般印象更廣。集團起家於製造，橫跨代工（OEM／ODM）與自有品牌；品牌則包含主力車款GIANT、女性車款Liv；另外，城市通勤跟公共自行車這一塊，大家在台灣騎到的YouBike，也是旗下Momentum這個品牌；高階零組件則有CADEX等產品線，這些都屬於巨大集團。

台灣騎到的YouBike也是巨大旗下品牌Momentum。（下載自Momentum IG）

在零售端，巨大在台灣擁有超過200家門市，包含直營與經銷體系，並提供車衣、車鞋、裝備販售與維修保養服務。此外，巨大也經營單車旅遊，例如環島、日本與韓國的單車行程，更提供車輛包裝運送服務。租賃方面，日月潭、全台門市亦提供公路車與E-Bike出租，讓沒有車的消費者也能騎乘。

Kevin提到，大家耳熟能詳的YouBike 1.0、到現在新一代E-Bike的YouBike 2.0，背後也都跟巨大集團有關。整個集團非常龐大、業態很多，供應鏈跟價值鏈也就非常複雜，我們有八座工廠，並在 17 個地區有行銷公司，業務遍及二、三十個國家。

而這樣的業態複雜度，也反映在IT架構上。Kevin坦言，「剛進巨大時，真的有點昏倒」，因為從製造到銷售，系統數量之多、版本之雜、客製化之深，都遠超一般企業。

巨大在台超過200家門市，包含直營與經銷體系。（下載自giantbicycles IG）

巨大集團資訊長Kevin回頭看這幾年集團數位轉型的過程，指出關鍵在於「把複雜的業務拆成樂高積木，再用AI把整個系統串連起來」。他說：「我常說自己是在做樂高積木，先建好積木，再用積木疊出各種應用。把中台和資料基礎打好後，現在在做AI時，速度就快很多。我們希望未來可以把這個生態系擴大，不只在巨大內部運用，也能和經銷商、外部夥伴一起串聯合作。」

他提到，巨大在製造端同時用了多種不同的系統，像是有商用ERP（企業的大型管理系統），也有多年累積下來的老系統；旗下八座工廠甚至各用各的MES（製造執行系統），每家工廠的流程都不一樣。更特別的是，巨大過去五十年一直依賴一間只有八個人的歐洲系統公司，替他們客製了所有的核心系統。這些客製系統雖然功能強大，但也因此非常難修改、難擴充，導致巨大想推新服務或做變更時，每個專案都變得又慢又辛苦，也失去彈性。

然而，當商業模式快速變動、消費者偏好轉換更快，巨大的既有架構已無法支撐創新，也讓 IT成為瓶頸。為了解決這個問題，巨大啟動了「中台」計畫，讓中台則成為資料交換的核心樞紐。

巨大把所有業務拆成可重複使用的模組，像是旅遊的行程、預約、導遊、出團日，租賃與維修也能共用預約、日曆、技師這些功能。這些「積木式」的元件越做越多，最後就形成一套能自由拼組的企業系統，既彈性又好維護。

現在，巨大的前端服務像App、網站和經銷後台，是由Salesforce和AI Agent支撐；中間的中台則把產品、經銷商、門市、會員、付款、定價、訂單、庫存等模組統整起來；底層資料全部匯到Data Lake資料平台，再接上CDP（顧客資料平台）、行銷自動化與生成式AI，整套架構前後花了五年才完整搭起來。

Kevin笑說：「前幾年董事長看不懂，總問我每年兩三千萬花去哪裡。現在我們終於能把成果交出來。」這些成果包含兩大應用：第一是消費者App「Rider Life」，只要註冊Giant ID，就可在App看到活動通知、約騎報名、社群內容、門市服務查詢等，所有功能都是中台模組快速拼出來的。

第二是與Salesforce合作打造的 Dealer Portal（經銷商後台系統），讓經銷商能像B2B網店般下單、付款、對帳，今年7月上線後運作順利，並逐步接入更多功能。

在中台與資料已齊備的基礎上，巨大更加入AI技術，讓經銷商可直接詢問AI，如欠款多少、下月到期金額、訂單狀態、產品規格等，使AI成為智慧助理，提升營運效率。

Kevin認為，真正耗時的是前面的技術拆解，而不是AI本身，「先把積木做好，之後做AI 時速度就會快非常多。」下一步，巨大希望擴大整個AI生態系，不只在內部運作，也能涵蓋經銷商、供應鏈與外部夥伴。

