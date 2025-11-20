她花不到1.6萬開啟副業 如今「月賺超過40萬」親曝翻身秘訣

29歲的Michelle Hu靠不到500美元啟動副業。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕在外界眼中，投資銀行分析師的工作光鮮又高薪，但對澳洲一名29歲的女子而言，卻不是她真正想走的道路。這位曾在澳洲一家銀行任職的年輕金融人才，選擇了最不被看好的路，辭掉正職，只為了全心投入一個從IG起家、靠不到500美元（約新台幣1.6萬元）啟動的副業。如今，她的創業之路不僅沒有跌跤，還讓她做到月營收1.3萬美元（約新台幣41萬元）、跨海進軍美國市場，更喊出「挑戰千萬美元營收」的目標。

外媒報導，現居美國紐約、29歲的創業家Michelle Hu，最初在澳洲擔任花旗銀行投資銀行分析師，卻在工作之外打造出一個副業，最終成為她的美妝收納品牌Etoile。Michelle回憶，開始副業的靈感源於2016年底，她笑稱自己是一個「美妝囤積狂」，多年來收集的美妝產品越堆越多，卻找不到能整理得井然有序的收納工具，她說「我想要能帶來秩序感的東西，讓一天從看見『乾淨』開始。」

啟動副業時，她用不到500美元創建IG、製作了一些風格圖片、註冊澳洲商業編號，還架設起電商的線上商店。第一批產品是一款壓克力收納盒，僅訂了50個，成本不到2000美元（約新台幣6.3萬元）。看似微不足道，但這一步，改變了她的人生。2018年底，她做出人生最重要的決定，辭職全力投入品牌。

離開金融業時，品牌的營收已達每月1.3萬美元，但真正的關鍵轉捩點，是她在2022年搬到紐約，將澳洲品牌推向全球最大美妝市場，Michelle說，今年她設定的營收目標是突破1000萬美元（約新台幣3.1億元）。

當被問到若可以回到創業初期，會選擇改變什麼？Michelle坦言自己過去「超敢省」，她曾拿父親的相機、鋪白床單，自己當攝影師拍產品照，結果「非常糟」，不僅耗時，品質也完全不符現今電商市場標準，她說「如果再給我一次機會，我一定會從第一天就用專業攝影。」這是她踏入品牌經營後，最深刻的反省之一。

而創業最難的，Michelle認為，外界往往以為創業是做產品、上架、廣告，但真正困難的是「永無止境的內容生產」，而且要同時滿足吸睛、敘事、品牌調性三要素，她說「你必須不斷為Instagram、TikTok、Email等平台創造內容，那很難，也很貴。」

做品牌總會遇到翻車時刻，她最難忘的一次，是某批巨型化妝鏡。它們被寄到客戶手中後，竟出現「關掉後依然亮著藍光」的怪異狀況。拆開檢查後，她發現問題竟然是「後方其中一個螺絲孔沒被封住」。最後，她與母親花了整整兩週，把200台鏡子全部拆箱、貼上封孔，再重新包裝，她苦笑說「創業有時就是這樣，你必須親手解決所有問題。」

Michelle也給出創立品牌的建議，她認為新創品牌容易陷入「為了流量而燒錢」的陷阱，「必須真正理解你的單位經濟效益（Unit Economics），並在計算時保持保守」。她強調，不要只把產品成本算入毛利，而是必須將包材、運費、平台手續費都算進去，表示「如果你做了很棒的內容，卻每賣一件都賠錢，那就毫無意義。」

