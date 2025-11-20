美媒：值得現在買進和長期持有的3公司 台積電當仁不讓

美國投資媒體《Motley Fool》分析，現在可以買進並長期持有的3大成長股就是Google母公司Alphabet、台積電和亞馬遜，因為他們是各自領域的佼佼者，承受住時間的考驗。（彭博檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕找到可以買進並長期持有的股票，是每個投資人的目標，這些易於管理且有潛力跑贏標普500指數的股票，可以構成投資組合的支柱。美國投資媒體《Motley Fool》分析指出，現在可以買進並長期持有的3大成長股就是Alphabet（Google母公司）、台積電和亞馬遜，因為他們是各自領域的佼佼者，承受住了時間的考驗。

分析說，過去10年間，Alphabet至少有數次被認為會失去市占率，丟掉主導地位，這導致股價下跌。但結果總是相同的：Alphabet仍保持主導地位。今年稍早也出現這種情況，當時各界認為生成式人工智慧（AI）將取代Google搜尋，但投資人終就意識到，Google已將AI搜尋評價整合到平台中，使其在下一階段的搜尋保持競爭力。

請繼續往下閱讀...

Alphabet還有其他幾項投資預計在長期內帶來回報，包括雲端運算、自動駕駛汽車（Waymo）和量子運算。這些投資都將有助於Alphabet保持市場地位，但Google搜尋業務仍將是一切業務的核心。儘管Google搜尋業務部門已經相當成熟，但其第三季業績依然出色，營收年增15％至566億美元。考慮到規模和成熟度，這個成績相當耀眼，也顯示Alphabet在短期內部會衰落。

此外，AI領域的競爭異常激烈，許多強大的競爭對手都提供性能卓越的運算單元。但這些公司本身卻不具備晶片製造能力，都將晶片生產外包給台積電，該公司是全球營收最高的晶圓代工廠商，只要市場對晶片的需求持續存在，台積電的股票就將繼續是絕佳的投資選擇。

雖然AI目前占用了台積電大量的產能，但自動駕駛汽車和量子運算在未來幾年可能會取代AI，成為主導新的產能趨勢。事實上，像台積電這樣能夠抓住技術創新機會的公司寥寥無幾。

儘管晶片產業具有週期性，但這些週期的峰值似乎總是越來越高。這意味著台積電的股價在未來幾年內將會出現波動，但為了掌握這家晶片產業領導者帶來的上漲潛力，這種波動是值得的。

最後，亞馬遜乍看之下似乎是1家枯燥乏味的電商企業，某種程度上也的確如此。亞馬遜徹底改變了消費者的購物方式，也促使亞馬遜不斷擴張其物流帝國。但亞馬遜同時展現了驚人的推出新產品能力。

其中之一便是亞馬遜網路服務（AWS），即其雲端運算平台。AWS是該產業率先推出服務的公司，至今仍是業內佼佼者。亞馬遜還推出了1項廣告服務，已成為公司的搖錢樹，因為用戶在想要購物時都會訪問亞馬遜，因此它掌握了企業想要用來優化廣告投放的精準訊息。

亞馬遜另1個可能成功的領域是國際擴張，公司長期以來在這個領域一直處於虧損狀態。如果亞馬遜能夠提高在這個領域的獲利能力，就能顯著提升整體利潤率。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法