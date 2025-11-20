黃仁勳砸1565億入股後怎麼合作？英特爾高管全說了

輝達9月中旬宣布投資50億美元入股英特爾。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達9月中旬宣布投資50億美元（約台幣1565億）入股英特爾，這項投資也為英特爾帶來及時雨。英特爾高管近日詳細說明與輝達合作模式，在資料中心部分，英特爾將為輝達客製化 Xeon x86 處理器，整合輝達自家的 NVLink Fusion 高頻寬互連技術。

科技網站《Fudzilla》指出，營運仍陷入低迷的英特爾一直忙於告訴投資者，其 14A 製程進展順利，與輝達新簽署的合作協議將為其 CPU 和 GPU 提供急需的成長動力。

在2025加拿大皇家銀行資本市場舉辦的技術盛會上，英特爾副總裁皮策爾（John Pitzer）表示，14A製程（1.4奈米）已進入定義階段，公司與外部客戶的溝通比18A製程（對標台積電2奈米）的開發階段要早得多。他認為，這種早期接觸有助於打造更成熟的PDK（製程開發套件），並更有效滿足客戶需求。

報導說，14A 將採用第二代 GAA（Gate-All-Around）電晶體設計，皮策爾強調，我們全力投入14A的研發，並且對與外部客戶的合作感到滿意。他補充，公司在14A的研發方面，比18A在同一階段的研發進展要好得多。

皮策爾坦言，在18A製程早期，由於遲遲未能讓客戶參與，公司只針對自身內部產品進行了最佳化。他說：「14A 將採用第二代 GAA（Gate-All-Around）電晶體設計，也同時也會搭載第二代背面供電技術。他說，這一次，客戶回饋和PDK品質都遠勝以往。」

不過，皮策爾也指出，「當我們為14A 贏得客戶時，我們將必須在營收進來之前就提前投入額外的支出。我認為，為了透明性，隨著 14A 的客戶動能逐步顯現，這很可能會把（損益）兩平時間推遲到 2027 年底之後。不過我想，大多數投資者應該能接受，因為這將證明我們確實能夠建立起代工業務。」

至於英特爾與輝達的合作模式？他說，在資料中心部分，英特爾將為輝達客製化 Xeon x86 處理器，整合輝達自家的 NVLink Fusion 高頻寬互連技術。這款 CPU 只供應給輝達，由對方整合到系統並負責出貨銷售。ARM 的 Neoverse 平台也會採用 NVLink Fusion。

在客戶端產品的合作模式則更有新意。英特爾計劃將輝達的RTX顯示卡整合到其新款SoC晶片中，首先應用於高階筆電。輝達負責銷售，英特爾負責整合與產品上市。OEM廠商可以自由組合RTX顯示卡模組，從而可能推出各種各樣的配置方案。

他還補充，希望在合作關係成熟後，將這種組合推向更廣泛的價格區間。傳出AMD認為這可能會加劇競爭並壓低價格。

