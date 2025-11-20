中國房市持續低迷 北京想再推刺激措施 被譏作用不大

北京當局考慮採取新措施，扭轉低迷的房市，因為決策人士越來越擔心房市的進一步疲軟，會威脅到金融體系的穩定。但分析師認為，中國民眾缺乏信心，這類措施作用不大。（路透檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國房地產市場泡沫破裂已持續４年時間，儘管北京當局和各地方政府祭出多輪拉抬房市措施，始終成效不彰，房屋銷售和房價仍持續下跌。《彭博》報導，北京當局考慮採取新措施，扭轉低迷的房市，因為決策人士越來越擔心房市的進一步疲軟，會威脅到金融體系的穩定。

知情人士透露，包括中國住建部在內的決策人士正考慮推出一系列方案，例如首次在全國向新購房者提供房貸利息補貼；其他正在討論的措施還包括提高房貸戶的所得稅退稅額和降低房屋交易成本。上述計畫至少從今年第三季就開始討論，因為當時房市的銷售和房價持續下跌，但具體的實施時間和政策細節仍不確定。

晨星公司（Morningstar）中國房地產股票分析員張峻菲表示：「財政政策的放鬆符合我們先前的預期，降低稅費將適度提振購房活動。我們認為，購房者的信心仍需進一步穩定，房價才能恢復。」

北京當局一直在奮力遏制持續4年的房市低迷，房市低迷已經對家庭財富、消費和就業等各方面都造成了壓力。儘管北京當局大約1年前擴大扶持力道後，房市曾出現小幅回升，但這個回升很快就消退了。自今年第二季以來，房屋銷售一直在下滑，10月固定資產投資也大幅下降。

惠譽評級分析師10月時警告，中國房市前景黯淡，加上家庭償還房貸和其他個人貸款的能力減弱，意味著銀行的資產品質在2026年可能惡化。截至今年9月底，中國銀行業的壞帳飆升至創紀錄的3.5兆元人民幣（新台幣15.4兆元）。 這項對新購房者補貼貸款利息的計畫，旨在吸引購房者重返市場，先前他們因為擔心被套牢，一直不願進入已呈自由落體的房市。

《彭博經濟》（Bloomberg Economics）研究員朱懌發布報告指出，雖然這些措施可在短期內提振房市，但力道可能不夠，不足以解決房市的供需失衡問題。他說：「如果民眾不願意貸款，那麼更便宜的房貸可能作用不大。」

近幾個月來，中國42個大城市首次購房者的平均房貸利率一直徘徊在3.06%左右，而去年10月，中國推出房地產刺激計劃時，該利率曾創下3.05%的歷史新低。

北京當局先前推出一系列拉抬房市措施，包括降低房貸門檻和放寬新屋購買限制等，都無法阻止房市持續下滑，近幾個月來，要求擴大對房市政策支持的呼聲日益高漲。

今年第三季北京、上海和深圳等中國3大城市均放寬了購屋要求，尤其是在郊區。但今年10月，中國70大城市新屋和中古屋價格均創下至少1年來的最大跌幅。

同時，受收入預期疲軟和經濟放緩帶來的不確定性影響，中國消費者仍處於去槓桿化階段。在今年第二季和第三季，未償還的房貸餘額降至37.4兆元人民幣（新台幣164.5兆元），目前比2023年初的高峰下降了3.9%。

《彭博產業研究》（Bloomberg Intelligence）指出，中國數千億元的房貸戶可能處於負資產狀態，這個趨勢可能還會加劇，這將打擊購房者的信心，並導致房屋銷售進一步下滑，進而危及金融體系的穩定。

