中國禁日本水產 賴總統秀午餐吃日生魚片送暖 日網友喊感動

總統賴清德以行動表達力挺日本水產。（圖取自賴清德X帳號）

〔財經頻道／綜合報導〕日本首相高市早苗「台灣有事」表態後，中國先是發布旅遊警示，19日以「放射線檢驗不充分」為由，向日方通報停止水產品進口。總統賴清德以行動表達力挺日本水產，今日在社群平台秀「午餐照」表示，「今天的午餐是壽司還有味噌湯，有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」。這件事很快被日媒轉載，日網友感動的說：「賴總統展現對日本的支持」、「感謝台灣的每一個人，這是一個溫暖的國家」。

中日關係緊張，中國不僅宣布在黃海實彈射擊，也發布旅遊警示，19日又宣布禁止日本水產品進口。賴清德總統今（20日）在臉書及X平台PO出今日午餐圖，他表示今天的午餐是壽司還有味噌湯，裡面有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝。

賴總統秀午餐照力挺日本的訊息，日媒紛紛轉載，日本網友留言喊感動，有人說：「看到台灣總統賴清德在社群媒體發布自己享用日本扇貝的照片，我深受感動...，外交處境雖難，但我相信，像這樣充滿溫情的舉動能夠增進國家間的信任。」

還有網友留言稱：「感謝台灣的每一個人，這是一個溫暖的國家，我愛它」、「台灣人真心關愛日本。賴總統的所作所為展現出他對日本的支持」、「台灣是亞洲地區唯一對日本如此體貼的國家，我對此深表感激。我希望高市政府繼續在政治層面推動與台灣的交流，並努力加强两國關係」。

