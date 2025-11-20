穎崴董座：AI需求塞爆產能 明年擴產倍增

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體測試介面廠穎崴 （6515） 董事長王嘉煌今表示，AI晶片需求強勁，目前產能滿載到塞爆，將積極擴產，明年探針卡自製率目標將由今年每月350萬支，提升至600萬～700萬支，達成近倍增目標，展望明年樂觀成長。

王嘉煌表示，公司探針卡對外採購維持40%～50％。在MEMS 探針卡業務發展，Q3毛利率下滑原因，主要與合作廠商正合作第一階段導致，第二階段合作自本季啟動，合作期程至少五年。

對未來展望，他預期MEMS探針卡後續將對每季營收帶來顯著成長。公司會積極拓展既有客戶與新進需用MEMS的客戶。

全球佈局策略方面，王嘉煌表示，預計明年上半年提出更明確計畫。重點區域包括美國，將於亞利桑那州評估高合作潛力對象。東南亞因封測從中國轉移至馬來西亞，評估當地設廠條件。因應地緣政治風險，穎崴將強化海外製造佈局。

穎崴副總陳紹焜表示，公司將持續深耕測試座（Socket）核心，預期未來會逐年明顯成長。 因應CoWoS、Chiplet、CPU趨勢，加速布局MEMS垂直探針卡。穎崴客每月往來客戶逾200家，在地化服務為關鍵優勢，探針卡服務補足歐美供應商不足。

