焦點股》元太︰未來3年展望樂觀 股價鎖住漲停

元太董事長李政昊對未來三年展望樂觀激勵股價一飛沖天直接鎖住漲停板。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕電子紙大廠元太（8069）不但前三季獲利創新高，已超越去年全年獲利，董事長李政昊看好未來3年營運成長，營收、獲利有望年年創高，今日股價也一飛沖天，直接鎖住漲停板。

元太昨日法人說明會公布前三季營收來到291億元，較去年同期成長29％，營業利益和淨利更雙雙超越去年全年表現，創下歷史同期新高，累計前三季淨賺94億元，每股獲利（EPS）達8.17元。

請繼續往下閱讀...

由於電子紙黑白轉彩色趨勢延續，美國總統大打關稅戰讓零售價格波動大，零售商導入電子標籤（ESL）速度加快，李政昊透露，甚至有零售商等不及直接繞過中間模組廠找元太聯繫。

法人關切元太10月營收下降，李政昊指出，「看起還好，因為前三季已經達成今年目標」，他還開玩笑，「可以提早放假了」。

李政昊說，原本就預期第四季是淡季會下來，現在著眼的是明年佈局，「今年營收沒創高，明年預期營收、獲利都會創新高」。

李政昊指出，雖然關稅對於終端零售市場還是有一定影響，不過觀察購買電子書的族群是屬於高社經地位，價格因素影響不顯著，對於黑白換彩色的需求則是可以期待，只是成長力道會多陡峭，是10-20%或是30-40%，目前客戶還在觀察。

元太另一個重要的成長動能則是大尺寸電子紙需求，元太與達擎合資的模組廠目前已經滿載生產。

而元太H5寬幅電子紙產線也已經開始試量產，預計明年就會帶來貢獻，緊接著H6也在明年加入，「元太敢如此不斷擴廠就是看到市場對於大型電子紙需求」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法