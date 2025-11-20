無痛理財！存款從0到400萬 她揭「絕不能做」的5件事

存款從0到400萬，她揭無痛理財「絕不能做」的5件事。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕如今物價飛漲，即便如此，仍有人堅持儲蓄，消除財務憂慮，過著舒適安穩的生活，1位銀行帳戶曾為0，如今資產達2000萬日圓（約新台幣400萬）的作家兼儲蓄專家Mariko分享其成功理財術，只要不做任何賺取積分活動、不短期反覆買賣投資、不做痛苦儲蓄等5件事，就能輕鬆擺脫財務煩惱，成為快樂的儲蓄者。

日媒報導，Mariko曾是金融業的上班族，她因為壓力過大，而過度消費，積蓄為零，但現在擁有價值2000萬日圓的資產，她表示，以下這5件事，是成功儲蓄者絕對不會做的事。

1.不做任何賺取積分活動

許多人都在使用積分系統，例如樂天生態系統和Well-Katsu，來賺取積分。對於善於使用積分的人來說，這樣做確實更划算。然而，很多人並不了解積分的運作方式，只是盲目地累積積分。這會導致購買不需要的東西，無法有效地累積積分，最終造成更多不必要的浪費。而那些真正懂得累積積分的人，卻選擇不使用積分，而是直接用現金支付，體驗每次使用現金的感覺。

2.永遠不要進行痛苦的儲蓄

存錢是為了把錢花在自己和家人真正重視的事情上，如果存錢時感覺“痛苦”，那就本末倒置了。真正懂得存錢的人不會經歷那種痛苦和壓力，他們能夠一邊存錢，一邊把錢花在自己喜歡的事情上，這是因為他們知道什麼能讓自己和家人感到快樂。

他們可以一邊專注於讓自己快樂的事情，一邊花錢，所以即使不得不放棄其他一些事情，也不會感到壓力。能夠帶著滿足感克制自己不花錢，會大大提升他們的日常幸福感和生活滿意度。

3.不根據食譜購買食材

如果你根據食譜購買所需的食材，最終會剩下一些用不完的食材，如果能用剩下的食材做出不同的菜餚當然很好，但如果做不到，養成「用特定食材烹飪」的習慣可以顯著減少食物浪費。與其根據食譜購買食材，不如思考“我應該用這些食材做什麼菜”，這樣就能更輕鬆地安排菜餚。

4.切勿進行短期內反覆買賣的投資

很多人喜歡聽股票暴利的故事，所以很容易被吸引，然而，真正善於儲蓄的人從不進行頻繁的短期買賣。事實上，大多數人最終都會因為頻繁的短期買賣而賠錢。我們建議您從長期投資入手，例如iDeCo或NISA，這些投資方式可以讓您隨著時間的推移，更穩健地管理資金。

5.不要進行壓力過大的付款

有些人可能有過這樣的經驗：隨意逛街時，看到１個特別可愛的包包，心想：「哇！我想要這個！還沒到發薪日呢，不過我可以刷卡！」然後就買了。如果你消費金額較大，收到信用卡帳單時也會感到緊張焦慮，心想：「帳單好多啊！我能還得了嗎？」緊張焦慮的還款只會加劇財務焦慮，沒有任何好處。保持「安心平靜」的感覺豈不是更穩定嗎？不妨思考一下，你在花錢的時候是否會感到緊張焦慮呢？

她表示，如果你想省錢，那就把錢花在能豐富你心靈的事情上，這樣你自然而然就會擁有更多。跟隨你的內心，問問自己真正喜歡什麼，家人想要什麼，你就能輕鬆省錢，無需承受節衣縮食的壓力和麻煩，從而擁有現在和未來都安心的生活。

