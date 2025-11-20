7-ELEVEN攜手Semeur聖娜 麵包每日現烤「專車直送」

看準消費者對現烤麵包需求日益提升，7-ELEVEN整合集團烘焙品牌「Semeur聖娜」，預計於12月底前率先在桃竹以北部分門市導入現烤麵包「專車直送」模式，大幅縮短每日現烤麵包運送時間，讓消費者如同走進麵包店般享受現烤口感的新鮮麵包。（統一超商提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕看準消費者對現烤麵包需求日益提升，7-ELEVEN整合集團烘焙品牌「Semeur聖娜」，預計於12月底前率先在桃竹以北部分門市導入現烤麵包「專車直送」模式，大幅縮短每日現烤麵包運送時間，讓消費者如同走進麵包店般享受現烤口感的新鮮麵包。

統一超商表示，7-ELEVEN「Semeur聖娜」專櫃不定期以人氣素材、特殊變化的麵包，引領市場推出烘焙新品，現有約20款職人嚴選人氣麵包與常溫糕點選擇，滿足交通轉運周邊、住宅商圈，不同時段多元需求，迄今已導入全台超過400間門市，透過豐富陳列與現烤香氣打造麵包專賣店體驗，受到許多上班族與家庭客喜愛。

為提升現烤麵包新鮮度與風味品質，7-ELEVEN與Semeur聖娜透過優化供應鏈運作，自今年9月起規劃專屬7-ELEVEN的「專車」路線，打破物流轉運時間限制，每日新鮮直送，可大幅縮短麵包運送時間，預計於12月底前率先在桃竹以北區域導入多台「專車直送」模式。

過去麵包每日現烤完成需經過配送物流中心再轉送門市，受包裝與運送流程限制，使得部分品項無法呈現最佳口感。新模式將由專車每日現烤直送門市，現烤出爐直送7-ELEVEN門市，香氣與美味同步上架，並進一步全新推出「布丁菠蘿」、「日本明太子短棍」、「32層可頌蛋塔」等創新商品，滿足消費者對新鮮與多樣風味的期待。

為滿足全時段烘焙需求，7-ELEVEN已建立全台最完整烘焙商品結構，除了全台已突破400家的「Semeur聖娜」複合店專櫃，商品種類涵蓋包裝麵包、冷藏三明治、熱壓土司、冷藏甜點與Mister Donut多拿滋複合店等豐富品類，依據商圈需求靈活導入不同烘焙商品組合，以全台7-ELEVEN門市與24小時營運優勢，打造最貼近日常生活的烘焙通路。

