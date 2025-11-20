侵犯三星顯示器OLED專利 中國京東方認了並將支付專利使用費

〔編譯盧永山／綜合報導〕南韓《朝鮮日報》報導， 歷經3年的訴訟後，三星顯示器（Samsung Display）在與中國顯示器大廠京東方科技（BOE）有關有機發光二極體（OLED）技術的專利與商業機密侵權糾紛中終於勝訴，2家公司達成和解協議，京東方將向三星顯示器支付專利使用費。

知情人士19日透露，近期三星顯示器與京東方已就在美國、中國等進行的多起專利與商業機密侵權糾紛達成協議並撤訴。美國國際貿易委員會（ITC）18日發布公告稱，停止2家公司之間的訴訟。ITC原定17日就商業機密侵權糾紛做出最終裁定，但隨著雙方達成和解協議，ITC宣布停止訴訟，取代最終裁定。

今年7月，ITC初步裁定京東方及子公司等不當使用三星顯示器商業機密，擬禁止其產品輸入美國，時效為14年8個月。鑑於初步裁定多半會延續至最終裁定，因此有分析稱，三星顯示器已是勝券在握。京東方擔憂對美出口受阻，因此趕在ITC做出最終裁定前積極與三星顯示器達成和解協議。

2家公司雖未公布具體的和解協議內容，但據稱京東將向三星顯示器支付專利使用費（Royalty）。

自1997年起，三星顯示器投入數十億美元進行OLED的研發，京東方2013年起才開始投資OLED並進入市場，4年後便進入量產。但京東方並沒有獨立進行研發的具體證據，被控透過僱用三星顯示器的前現任員工、接觸三星顯示器合作企業等方式，竊取三星顯示器商業機密。

2022年12月，三星顯示器向ITC提起訴訟，指控京東方及美國零件批發商侵害其專利；2023年10月，三星顯示器又以侵權商業機密為由控告京東方。

