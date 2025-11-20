稱霸全球市佔 華碩ROG再推全新Tandem OLED電競螢幕

華碩ROG再推全新Tandem OLED電競螢幕。（公司提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕根據市調機構TrendForce最新報告指出，華碩OLED螢幕領先群雄，奪下全球市佔第一，華碩全球副總裁暨顯示器事業部總經理邱耀輝表示，華碩多年來致力於顯示技術創新與完美品質，除了備受玩家好評，首屈一指的ROG電競螢幕、為內容創作者而生的ProArt系列，亦深耕可攜式與醫療等領域，獲得各界肯定及青睞，未來將持續以使用者需求為核心，為消費者帶來最無與倫比的視覺享受。

華碩旗下電競品牌ROG玩家共和國乘勝推出兩款27吋1440p全新力作「ROG Swift OLED PG27AQWP-W」、「ROG Strix OLED XG27AQWMG」，華碩表示，最新螢幕均搭載創新Tandem OLED技術、TrueBlack Glossy塗層，相較前代WOLED面板提升15%峰值亮度、25％色容量和60%使用壽命，不僅畫面細膩銳利，能呈現更深邃的暗黑色調，亦符合VESA DisplayHDR 500 True Black標準，以及支援99.5% DCI-P3廣色域，逼真影像令人驚豔，再加上可降低影像烙印風險的ASUS OLED Care Pro功能、Neo近接感測器，以及三年保固，使用安心有保障。

