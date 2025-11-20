麻吉大哥本月遭Hyperliquid清算71次 榮登「清算王」寶座

美籍台裔男歌手、L.A. Boyz成員「麻吉大哥」黃立成本月遭Hyperliquid清算71次，榮登「清算王」寶座。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美籍台裔男歌手、L.A. Boyz 成員「麻吉大哥」黃立成合約開不停，近日被爆出本月在去中心化交易所Hyperliquid上遭清算多達71次，一舉登上「清算王」寶座！

綜合媒體報導，鏈上分析團隊 Lookonchain 的監測資料指出，黃立成（@machibigbrother）自今年9月18日起便在Hyperliquid以25倍以上槓桿交易以太幣。當10月11日行情反轉時，他未選擇止損，反而一路不斷「往下攤平」。結果自11月起，他的帳戶累計遭強制平倉達71次，成為Hyperliquid上合約遭最多次清算的用戶。

請繼續往下閱讀...

相關消息曝光後，引發網友熱烈討論。網友紛紛留言表示，「71次？ ！哇…到底是怎麼做到的？」、「超清算之王」、「清算兄弟」、「麻吉大哥該收工了，從10月10日開始就走下坡了，哈哈」、「這讓我感覺好多了，謝謝。」等。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法