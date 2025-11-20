美元重回100大關、日圓再探低點 新台幣隨台股走升

美元重回百元大關、日圓再探低點，新台幣隨台股走升。（陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕輝達報喜加上美國總統川普可能推遲半導體進口關稅，美股大漲連動台股今日跳空開高，新台幣兌美元匯率也隨之走升，不過美元指數重新站回100大關、日圓再度破底，是否影響亞幣走勢，有待觀察。

新台幣匯價今早以31.24元開出，升值1.4分，隨台股大漲，外資回流加上接近月底出口商拋匯，匯價最高升抵31.225元，匯價能否結束連續7日的貶值走是，午後觀察外資動向。

不過主要亞幣走勢分歧，其中，日圓兌美元匯率貶破157，改寫近十個月新低。市場觀望日本當局是否再度進場干預。

匯銀人士指出，日圓走貶主要是美日利差持續擴大、美元強勢回升影響，同時日本新任首相高市早苗上任後將推出大規模財政支出方案也讓日圓承壓，而中日關係緊張關係升溫也為匯市增添不確定性，儘管日本財務大臣已經兩次出面喊話，但日圓仍越走越低。另一方面，市場消化聯準會10月會議記錄，並等待即將發布的就業報告，從中尋找下個月是否降息線索。

