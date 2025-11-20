黃仁勳贏了！美解禁輝達Blackwell晶片賣中東 沙國、阿聯狂掃7萬顆

美國商務部政策大逆轉，批准向中東國家出售多達7萬顆輝達（Nvidia）先進AI晶片。（路透資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《華爾街日報》獨家報導，美國商務部已批准向阿拉伯聯合大公國與沙烏地阿拉伯的兩家公司，出售多達7萬顆先進AI晶片。這項批准標誌著美國政策的重大逆轉，而在這背後，兩國均承諾對美國進行鉅額投資，並與川普家族企業在加密貨幣與房地產領域達成交易。

官員透露，這項協議將允許美國企業向阿布達比的國營AI公司G42，以及沙烏地政府支持的AI創投Humain，各自出售最多3.5萬顆輝達（Nvidia）GB300伺服器或同級產品。GB300系統搭載輝達Blackwell系列的B300晶片，是目前市面上最強大的AI處理器之一。此外，輝達的競爭對手超微（AMD）也與Humain達成了價值數十億美元的合作協議。

今年稍早，部分美國官員曾因安全疑慮，拒絕直接向這些國家支持的公司出口晶片。然而，川普總統自5月訪問中東以來，持續與兩國領導人討論晶片取得問題，包括本週與沙烏地王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）的會談。兩國為了爭取川普支持，不僅承諾對美重大投資，更積極與川普家族企業做生意。

設護欄防技術外流中國

協議中包含嚴格的安全護欄與網路安全條款，以確保這些晶片不會惠及中國或華為，商務部工業與安全局將負責監控。儘管如此，專家仍擔憂，鑑於沙烏地與阿聯與中國有著深厚的合作夥伴關係，中國企業仍可能找到繞過安全協議的方法來獲取算力。

報導指出，對輝達執行長黃仁勳而言，這是一場遊說數月後的勝利。特斯拉執行長馬斯克19日也透露，旗下的xAI、輝達將與Humain合作，建設一個耗電量達500百萬瓦的大型數據中心。川普政府目前已取消了拜登時代限制向中東出口晶片的計畫，轉而採取更積極的科技出口策略。

