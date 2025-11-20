需求強勁！黃仁勳：輝達已備好大量Blackwell晶片可賣

輝達執行長黃仁勳。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳表示，公司擁有足夠的新型Blackwell晶片，來滿足不斷成長的需求，並稱業務「非常非常強勁」。

黃仁勳接受《彭博》訪問時，針對公司Q3財報會上所發表的一些言論做出新的解釋，黃仁勳表示，先前提到Blackwell產線「售罄」是指現有的晶片已經被客戶充分利用，並補充，輝達的供應鏈規劃非常完善，有很多的Blackwell準備好要銷售。

請繼續往下閱讀...

這些發言延續了輝達稍早發佈財報時的樂觀看法，這家公司反駁了有關AI領域支出激增恐造成泡沫的擔憂。除了發佈超出預期的財測外，輝達還表示，新的晶片和系統銷售額，可能會超過先前設定的5000億美元（約新台幣15.64兆元）長期目標。

黃仁勳直言，輝達在資料中心支出的佔比愈來愈大，因為旗下產品的功能日益強大。黃仁勳指出，輝達即將推出的Vera Rubin世代處理器將為輝達帶來約350億美元（約新台幣1.09兆元）的收入，而每百萬瓩（GW）運算能力的成本約為550億美元（約新台幣1.72兆元）。

由於美國出口管制，中國市場仍疲軟，黃仁勳稱，輝達對中國資料中心晶片的銷售額預期仍會是零。黃仁勳補充，他正在與華盛頓和北京的政府合作，試圖說服官員允許輝達重返這個龐大的市場，但在那之前，應該繼續假設一切為零。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法