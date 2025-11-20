輝達財報報喜！日經指數一度暴漲逾2000點 站回5萬點大關

日股在半導體、AI相關類股領漲下開紅盤，早盤一度暴漲超過2000點。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕AI指標股輝達（NVIDIA）週三（19日）美股盤後公佈最新財報，亮眼的業績減緩了市場對於AI泡沫的疑慮，盤後股價勁揚，也帶動今（20）日亞股開盤走勢，日股在半導體、AI相關類股領漲下開紅盤，早盤一度暴漲超過2000點，重新站上5萬點大關。

日經指數今日開盤漲591.59點，以4萬9129.29點開出，隨後指數急升，一度上漲2037.12點，最高來到5萬574.82點。在此之後漲勢放緩，截至午休時間，日經指數上漲1487.40點，或3.06％，暫報50025.10點。

輝達公佈完財報後，週三美股盤後漲逾5％，帶動主要AI類股出現明顯漲勢，東京股市方面，包括軟銀集團（SoftBank Group）、愛德萬測試（Advantest Corporation）都出現買盤訊號，顯示出資金回流AI股的明顯趨勢。

在過去4個交易日裡，日經指數下跌超過2700點，今日終於再出現反彈。軟銀的股價自10月的高點，在不到1個月的時間裡跌了30％，今日早盤股價則一度上漲9％，隨後漲勢稍緩。AI相關類股也普遍受到追捧，藤倉公司（Fujikura）和愛德萬測試都一度漲逾10％。

