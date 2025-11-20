晶片出口許可「不公平」 ! 聯發科遭拒、對手卻獲特許 美擬出手斷「壟斷」

應對華為爭議，美參議員擬推新法案杜絕晶片出口「壟斷」。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國跨黨派參議員週三聯手提出新法案，要求商務部在核發出口許可時，必須維持公平競爭，不得讓單一企業在國際出口上享有特殊利益。據報導，美國商務部先前因核准英特爾與高通向中國華為銷售晶片，但同時卻未批准聯發科與AMD提出的同樣申請，遭外界批評是不一致的審核標準。

《路透》報導，美國跨黨派參議員週三 （19 日） 提出一項新法案，要求商務部在核發出口許可時維持公平競爭環境，避免政策決策造成特定企業在國際市場取得壟斷地位。這項立法由民主黨籍伊麗莎白・華倫（Elizabeth Warren）與共和黨籍瑞克・史考特（Rick Scott）共同提出，背景源於商務部過去在華為案件上的爭議決策。

據報導，儘管拜登政府後來撤銷了英特爾和高通的特許出口，但外界對商務部在出口審查過程中是否可能失衡的疑慮仍未消除。

法案文本指出，「壟斷性許可可能造成市場嚴重扭曲，加劇經濟與安全風險，並削弱出口許可制度的公平性」。此內容過去未曾曝光。

若法案通過，商務部在審核出口許可時，將被要求進行「競爭性市場審查」，評估申請者是否會因許可核發而成為唯一能向特定客戶出口該產品的企業。只有在確認沒有其他競爭對手申請相同類型銷售時，這類許可才可獲准。

目前美國商務部尚未對此新法案作出回應。

