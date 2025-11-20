點名美國晶片產業被拿走一切！ 川普：我不責怪台灣

美國總統川普近期多次談及台灣與全球晶片供應鏈，他週三（19日）出席沙烏地阿拉伯投資論壇發表談話時，再次提及台灣和晶片議題。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普近期多次談及台灣與全球晶片供應鏈，而他週三（19日）出席沙烏地阿拉伯投資論壇發表談話時，再次提及台灣和晶片議題。川普指出，美國30、40年前在晶片產業也是領先者，幾乎掌握 100% 的優勢，後來其他國家開始進入這個產業，開始把市場拿走，像是台灣等等。川普強調，他並不責怪台灣等其他國家拿走一切，而是因為美國當時沒有一位願意保護自己產業的總統。

川普進一步指出，如果當年美國的晶片業者遷往海外，並把產品賣回美國時，向他們徵收 250% 的關稅的話，「那麼就不會有人外移，沒有人會離開。英特爾會變成產業巨頭」。

請繼續往下閱讀...

川普週一（17日）在白宮會見傳媒時，才說台灣搶走幾乎全部的晶片生意，這非常可恥（disgraceful）。

川普週三在談話中也承認，自己最近表示部分技術移民應被允許進入美國，因而遭到「讓美國再次偉大」（MAGA）支持者的批評。川普認為，美國需要能在高科技工廠培訓本國勞工的移民，並強調這樣的立場與他的政治核心信念並不衝突。

川普說：「我愛我的保守派朋友。我愛 MAGA。但這就是 MAGA。這些人會教我們的人民如何製造電腦晶片，而在短時間內，我們的人就會表現得非常好。之後那些人就可以回家。」

川普指出，對於生產電腦、手機、飛彈等「極度複雜」產品的美國國內工廠而言，「你不可能以為可以從失業隊伍裡找人來操作它。」他表示，外國企業若在美國建設這類工廠，「必須帶來數千名員工，而我會歡迎這些人。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法