工作23年無預警失業！他靠「6技巧」 現每個月被動收月逾11萬

〔財經頻道／綜合報導〕在美國工作23年，突然無預驚被解雇的時尚設計師阿奇（Atchi ），為了繼續在美生活，他嘗試過各種兼職之後，直到開始房地產投資，才讓他不再對未來和退休感到焦慮，他表示，現在他靠收租，每月被動收入為3523美元（約新台幣11.02萬），他也提醒投資者，在房地產投資要掌握至「務必親自考察房產」、「以低於市價的價格購買」等6大技巧，來降低投資失敗的風險。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，阿奇表示，當自己突然被解雇時，這讓他意識到掌控自己收入來源的重要性。他需要1個經濟基礎，才能避免被他人掌控自己的生活，並過著夢寐以求的遊牧式生活。

他指出，在美國，人們普遍自行規劃退休生活，因此，人們需要透過股票、房地產等方式累積資產。

在失業後，阿奇嘗試過各種兼職之後，直到 2015年開始在美國投資房地產，他購買的第1間房產位於紐約布魯克林展望公園附近，那是1間寬敞的1房合作公寓（Co-op），大約有100年的歷史。

合作公寓是1種特殊的房產類型，業主購買物業管理協會的股份，該協會擁有整棟建築並共同管理。

當時的購買價為36萬美元（約新台幣1126.08萬），現代化的廚房翻新又花了3萬美元（約新台幣93.84萬），但目前的評估價值已升至略低於50萬美元（約新台幣1564萬），每月的抵押貸款還款額和物業管理費總計1617美元（約5.06萬）。

此外，考慮到維修成本和空置率，他每月預留10%的資金，即260美元（約新台幣8133元），相較之下，租金收入為2600美元（約新台幣8.13萬），扣除這些費用後，他還有723美元（約新台幣2.26萬）的盈餘。

隨後，在2021年，新冠疫情促使他們購置了第2處房產，這是1棟三層石砌聯排別墅，他們以約105萬美元（約新台幣3284.4萬）的價格購得。由於這棟房子已有115年的歷史，年代久遠，他們花費了約4800萬日圓（約新台幣960萬）對房屋內外進行了翻新，使其煥然一新，更具現代感。

評估價值現已升至略低於200萬美元（約新台幣6256萬），目前的支出，例如抵押貸款還款和水電費，每月約5200美元（約新台幣16.27萬），由於近期對私人住宿的限制，租金收入略有下降，但過去兩年平均每月約8000美元（約新台幣25.02萬）。

換句話說，簡單計算一下，我每個月能賺2800美元（約新台幣8.76萬），而且因為我住在這棟房子的3個房間中的1個房間裡，所以我不用付房租就能賺到這筆收入。

阿奇進一步指出，在美國投資房地產很有吸引力原因很多，首先，與股票和其他資產相比，房地產價格更加穩定，更容易以低價購入房產。另1個主要優勢是，房產是“現金流資產”，可以透過出租來獲得每月租金收入。

此外，房地產也可以用作「抵押品」，例如，如果您需要資金支付學費、房屋裝修、創業或其他開支，您可以以房屋作為抵押貸款申請貸款。

然而，有回報就有相應的風險，例如 2007 年的次貸危機，導致許多房屋被取消抵押贖回權，房價暴跌。此外，紐約州的租戶享有很強的權利，透過法院訴訟驅逐拖欠房租的租戶通常需要長達1年的時間。而且，由於稅制改革，房產稅也可能突然上漲，此外，由於通貨膨脹，維修和人工成本逐年上漲，這可能導致意想不到的支出。

他進一步指出，房地產投資的關鍵在於具備預判風險、評估風險並靈活應對的態度。具體而言，務必牢記以下要點：「務必親自考察房產」、「以低於市價的價格購買」、「不要在選址上妥協」、「制定留有餘地的財務計畫」以及「把握時代趨勢」。此外，當遇到優質房產時，迅速做出決策的判斷力和速度也至關重要。遵循這些要點，就能顯著降低投資失敗的風險。

自從開始投資房地產，阿奇就不再對未來和退休感到焦慮了。阿奇說，當你想在全職工作之餘擁有另1個收入來源時，要在有限的時間內兼顧所有副業並非易事，而且，為了副業而犧牲與家人或伴侶的寶貴私人時間，往往適得其反，畢竟錢以後可以賺，但逝去的時間無法挽回。從這個角度來看，房地產投資是無需繼續工作就能獲得收入的最佳投資方式。

