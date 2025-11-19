美國10月就業數據疲軟 增強Fed在12月繼續降息可能性

綜合美國官方和民間最新公布的就業數據，美國10月就業市場出現疲軟跡象，這強化幾名聯準會（Fed）官員近日的看法，認為Fed在12月會後應繼續降息。（彭博檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據《路透》、《彭博》報導，美國聯邦政府日前結束長達43天的停擺，部分官方就業數據開始恢復公布。綜合美國官方和民間最新公布的就業數據，美國10月就業市場出現疲軟跡象，這強化幾名聯準會（Fed）官員近日的看法，認為Fed在12月會後應繼續降息。

美國勞工部表示，截至10月18日為止的1週，美國初次申請失業救濟金人數為23.2萬人，但因聯邦政府停擺而無前3週資料；持續申領失業救濟金人數經季節調整小增1萬人至195.7萬人，較截至9月13日為止當週的191.6萬人大幅增加。

請繼續往下閱讀...

在9月和10月調查期間，持續申領失業救濟人數的大幅增加，顯示10月失業率料將居高不下，這與企業招聘疲軟的狀況相符。人力資源管理公司ADP的報告顯示，截至11月1日為止的4週內，私人企業平均每週裁員2500人，但裁員速度在11月時已見放緩。

此外，職業介紹公司Challenger, Gray & Christmas 的數據顯示，美國企業10月宣布的裁員人數數超過15.3萬人，較九月激增183%，較去年同期也飆升175%，創2003年以來10月裁員增幅的最高紀錄；今年前10個月宣布的裁員總數已超過100萬人，較去年同期增加了65%，料將成為2009年以來裁員最嚴重的1年。

白宮日前警告，10月失業率和消費者物價指數（CPI）可能因聯邦政府停擺而不會發布。美國勞工部原定10月3日公布9月非農就業報告，因聯邦政府結束停擺，將改在本週四（20日）發布，因此將成為研判Fed政策走向的關鍵。

Fed理事華勒（Christopher Waller）日前在倫敦的演說中重申，Fed在12月會後應繼續降息，理由是就業市場疲弱，貨幣政策正在傷害中低收入消費者。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法