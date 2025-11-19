正崴、帝寶、南紡北中南三個新世代 三條路徑助家族轉型

台灣董事學會今舉行第十四屆華人家族企業年度論壇，三家企業新世代分享接班心路歷程。（台灣董事學會提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕台灣董事學會今（19）日舉辦「第十四屆華人家族企業年度論壇」，第一場高峰會「關鍵時刻：家族使命的延續與重塑」上，首次集結北、中、南三個指標性家族的新世代成員：正崴、帝寶與台南紡織，以三條不同路徑，呈現出台灣家族企業世代轉型最具代表性的三種樣貌。

正崴董事長特助郭守富、也是董事長郭台強獨子，在25歲回到集團後，負責海外建廠工作，找地、接洽客戶，住員工宿舍衝第一線打拼。他分享，身為獨子，他背負著期待，也承受著壓力，必須在「老臣、資源與家族」三方取得平衡。他坦言，新世代必須先具備被信任的能力，再談改革的空間。負責把斷裂的資訊、不同步的世代、不同部門的期待整合起來，同時力扛企業AI轉型任務。

請繼續往下閱讀...

中部帝寶工業的總經理特助許智博則是勤跑業務的二代代表，他說自己一年中只有六個月的時間在台灣。作為三兄弟中的老三，他選擇從特助的角色出發，以堅實的戰場經歷，一步步在競爭激烈中站穩腳跟。他談到開拓國際高階車廠訂單的艱辛歷程，為爭取第一個客戶的信任和訂單，他經歷無數次被拒絕和挫折。

南部台南紡織董事長侯博明的長女侯郁琳，她透過擔任特助一職及外部創業的經驗，逐步培養自己的專業性，作為與外部企業橋梁，她將自身品牌經營與新世代視角帶回企業，將其在全球學習到的知識和人脈，有效導入企業的傳統DNA中。她也坦言兩代人之間的教育、文化和思維模式存在巨大差異，但重點是「找到屬於自己的舞台」，新世代仍可以自己的方式守護家族企業。

這次三位新世代的經驗，呈現台灣家族企業最真實的縮影，接班從來不是單向道路，而是一場多線並行的治理工程。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法