安勤攜手仁寶深化美國佈局 三大成長動能助攻明年營運

安勤管理層對於明年營運維持溫和成長、後年開始收割的節奏抱持審慎樂觀。（安勤提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠安勤（3479）今天在法說會指出，匯率與關稅引發的短期干擾已逐步淡化，透過價格調整與成本轉嫁後，整體毛利結構自8月起恢復正常水準。隨著歐洲與美國在地化產能推進，除了醫療產品出貨升溫，半導體設備、電信伺服器（Server）也有新應用導入，公司對明年營運維持溫和成長、後年開始收割的節奏抱持審慎樂觀。

安勤強調，7月已針對運輸與關稅成本調整售價，使結構性壓力獲得明顯改善；記憶體（Memory）價格上漲部分則與客戶談定價格浮動機制，雖未能完全轉嫁，但能有效降低波動衝擊。後續仍將透過供應鏈整合與長單備料策略，維持整體成本的可控性。

請繼續往下閱讀...

在產能佈局上，為因應客戶要求避開台灣與中國製造基地，公司已與仁寶（2324）合作，在越南與美國印第安納同步建置印刷電路板組裝（PCBA）與系統組裝（System Assembly）產線。其中，美國端需符合政府與軍工客戶的在地化與認證規範，安勤與仁寶印第安納團隊正進行深度整合與設備評估，為後續大型新案鋪路。

安勤提到，伺服器相關產品今年出貨順利，明年預估有倍增空間，並吸引多筆大型需求詢問（RFQ）導入。多數原本只採購主板（Motherboard）的ODM醫療客戶，也已轉向整機系統（System）訂單，附加價值更高、週期更長。公司同步推進磁振造影（MRI）與中階伺服器案，荷蘭團隊的次世代平台亦在開發中，為未來5至7年奠定持續成長的基礎。

此外，零售應用則由日本郵局專案帶動，出貨將延續至明年，並加入32吋小尺寸顯示器以切入較低預算場景，單季規模達數千台。自動櫃員機（ATM）與影音櫃員機（VTM）、餐飲與郵政等應用同步擴張；運動產業導入大型標案，年出貨近四千台、單價高，預期能推升明年整體零售營收表現。

新應用部分，安勤已取得美國客戶的半導體設備專案，年量約6000卡模組，並正積極爭取規格更高的主案，原型預計12月送測。同時，公司與仁寶團隊合作開發電信伺服器，目標明年2月出樣，預計2027年起進入規模化量產，不排除有可能成為下一波S型成長曲線的助攻柴火。

安勤表示，自7月起併入誠屏之後，對方顯示器已成功導入原安勤的第一階客戶（Tier1）；成品的合格供應商清單（AVL）客戶則借助安勤平台切入運算平台（Computing）產品，跨售需求提升顯著。不過，誠屏仍處於轉型階段，今年以「不虧損」為目標，明年隨著品牌化與業務整合，營運可望小幅成長，2027年開始進入明顯收割期。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法