台灣家族企業最大警訊 在台股市值占比腰斬一半

〔記者陳永吉／台北報導〕台灣董事學會今（19）日舉辦「第十四屆華人家族企業年度論壇」，並同步發布〈2025 華人家族企業關鍵報告〉。台灣董事學會發起人蔡鴻青指出，台灣家族企業在台股的市值占比十年間從64%掉到32%，直接「腰斬一半」，這是家族企業極大警訊。

蔡鴻青表示，經歷2023關鍵「死亡交叉年」後，台灣家族企業開始大幅落後，現今正面臨三大警訊，第一，家族企業市值占比十年間從64%掉到32%，直接「腰斬一半」；第二，成長速度僅為市場的二分之一；第三，在股東總報酬分析中，有43%共522家家族企業股價與股利皆落後市場。他強調：「這不是產業問題，而是是否選對領導人的問題，對的領導決定了企業能否穿越下一個十年。」

報告也揭示另一項驚人數據：對的領導人帶領的家族企業，與沒有作為的家族企業，十年市值差距達5倍、淨利差距更達9倍。他提醒：「接班是『找解方』的過程，老闆不要只『坐著聽』，要『起而行』。上一代、下一代與專業經理人必須跳三人探戈，共同打造現代化治理架構。」

他指出，老中青三代面臨的挑戰完全不同，接班不是一個標準答案而是多元路徑。「做自己」在外創業或經營家族辦公室、「加入董事會」參與治理決策、「進入公司」上陣領導都是選項，關鍵在家族能否形成共識並行動。

