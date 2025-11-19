獨家》統一併購家樂福兩年了卻爽退10億元交易款 原因曝光！

統一企業（1216）及統一超商（2912）2023年6月30日以10.02億美元（約新台幣311.64億元）回購法商家樂福手中60%台灣家樂福股權，並完成交割，昨晚卻突然公告，最終交易價金約9.7億美元（約新台幣301億元），較原先預估的交易價金減少約新台幣10億元，法商家樂福將退回10億元給統一集團。（資料照）

〔記者楊雅民／台北報導〕統一企業（1216）及統一超商（2912）2023年6月30日以10.02億美元（約新台幣311.64億元）回購法商家樂福手中60%台灣家樂福股權，並完成交割。

昨晚卻突然公告，最終交易價金約9.7億美元（約新台幣301億元），較原先預估的交易價金減少約新台幣10億元，法商家樂福將退回10億元給統一集團，不少人以為這是舊聞，時序錯亂。

統一集團只淡淡的說明，最終交易價金是依照公司與台灣家樂福（家福股份有限公司）股份買賣事宜簽署的股份買賣契約，依契約約定核算，確定最終交易價金買賣協議條款及台灣家樂福現金及其他協議項目實際增減情況，核定的最終交易價金約9.7億美元。

相關人士表示，企業在併購交易中，就算交易款已經支付，在特定情況下仍可能在1~3 年後（常見為2年）退回部分交易款，這通常與「價格調整機制」或「保障買方的條款」有關，最常見會導致兩年後賣方需退回部分對價的情況有：

1.交割日價金找補：雙方會約定按照交割日實際的資產負債做找補，通常是針對現金跟借款、營運資金（應收應付存貨）金額，跟簽約時設定的目標金額進行比較。

例如當初交易價金311億元，有約定帳上現金減負債是X億元、應收帳款+存貨-應付帳款是Y億元。如果遇到交割日上述資產負債部位未達簽約時目標金額，就會對應差額減少價金。

2.績效綁定付款:交易後EBITDA 或淨利未達目標，或有「業績目標」或「KPI 里程碑」未達標，需調整對價，收購後2年營收未達承諾，就會涉及價金重新計算調整。

3.家樂福若在這期間有關店，或重要人員離職也有可能影響原交割前的條件。

市場認為，當初統一與法商家樂福簽約時，家樂福全台擁有68家量販店、272家超市與頂級超市，以及部分量販店及物流中心的自有土地和資產，台灣家樂福也喊出年營收將達900億元。

但統一接手後，一口氣關掉5家量販店、超市也少了12家，目前全台家樂福量販店剩63家、超市239家、Mia C’bon21家，900億元年營收遲未達標。

且台灣家樂福工會勞資糾紛不斷，皆未達對買方統一集團的承諾，法商家樂福最終得依約退回部份交易款給統一集團補償。

