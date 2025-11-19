元太獲利創新高 前3季淨賺94億元超越去年全年獲利

元太前三季淨賺94億元，超越去年全年獲利。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕電子紙大廠E Ink元太科技（8069）今發佈財務成果，第3季合併營收104.15億元、年增13%，歸屬於母公司淨利為42.38億元，每股稅後盈餘（EPS）3.67元。累計前三季營收291億元、年增29%，營業淨利99.9億元、稅後盈餘94億元，每股稅後盈餘8.17元。前三季營收、營業利益及淨利均創下歷史新高，其中營業利益及淨利皆已超越去年全年。

此外，受惠於本業獲利穩健成長與良好的資金運用，元太資產規模亦持續擴大。相較2021年第3季的516億元，5年來總資產已倍增，並正式突破新台幣1000億元大關，其中近7成為現金與金融資產，顯示公司具備高度財務彈性，可支應未來擴產與研發投資。

因應全球電子紙需求攀升及未來大尺寸產品的成長趨勢，元太啟動桃園觀音廠的建廠與擴產計畫，為中長期業務成長提前部署。在目前廠區基礎上持續擴建，新廠建設規劃於台灣與中國大陸廠區共預留近八萬坪基地面積，為現有生產面積的兩倍以上，為未來營運成長作準備。

同時，公司亦於美國加州聖荷西購置新研發基地，強化灣區的長期研發投資及人才培育，聚焦彩色電子紙技術的前瞻創新，加速推動下一世代永續顯示技術。

隨著AI技術迅速普及，全球開始關注AI帶來的巨大能源需求，電子紙的低碳特性因而更加凸顯其關鍵價值。

在零售、企業、醫療、教育與公共服務等場景中，針對長時間、常態性資訊顯示的需求持續攀升 - 從智慧零售廣告看板、工廠儀表板、城市交通資訊到企業協作顯示設備，各領域正加速數位化與智慧化轉型。

在AI推動的數據與運算高速成長時代，顯示介面的需求已從追求高亮度與動態效果，轉向要求在大量資訊的長時呈現下，仍能維持節能、清晰且長久可讀的特性。電子紙以靜態顯示零耗電與無需背光的獨特優勢，有效降低AI系統的能源壓力，協助企業與城市以更永續的方式導入 AI系統，成為AI應用中最具能源效率與永續意義的資訊顯示技術。

元太攜手美國麻省理工學院MIT Solve共同推動全球公益與永續創新，展開三年全球合作計畫，於MIT Solve 2025 頒發「E Ink 創新獎」，支持使用電子紙技術改善教育、無障礙醫療、居住等社會議題的創新團隊，延續電子紙源自MIT的技術研發傳承與科技回饋精神。

