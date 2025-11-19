台積電入列！外媒點名「3檔AI股」現在不買將後悔

《The Motley Fool》點名3檔是當前階段最值得買進的AI股票，台積電在內。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕投資媒體《The Motley Fool》報導，股市依然不可預測，在充滿挑戰的總體經濟環境下，投資人對科技股愈來愈謹慎。然而，這波回檔可能反而成為散戶投資者布局高品質、基本面穩健的AI領導企業的好時機，投資者應聚焦於具備尖端技術與多年度收入能見度的AI公司，以下3檔是當前階段最值得買進的AI股票。

1.台積電（TSMC）

台積電已成為全球AI基礎架構的核心支柱，其先進製程技術是製造次世代GPU、AI加速器與其他高效能客製化晶片所不可或缺的。從台積電2025財年第3季的財報可看出，其在先進製程與封裝技術上的強勢執行力。營收年增40.8%，達331億美元；成本最佳化與產能利用率提升使毛利率達到59.5%。

7奈米及以下先進製程占晶圓營收74%，其中3奈米製程單獨就貢獻了23%。高效能運算（HPC）表現最亮眼，占總營收57%。台積電也在快速推進製程技術，預計在2025年底開始N2技術的量產。接著在2026年下半年量產性能更強與功耗更佳的N2P技術。此外，公司也預計在2026年下半年啟動專為高效能運算打造的A16製程。台積電預期N2的獲利能力將超越N3。

因需求大於供給，台積電也計劃擴大CoWoS先進封裝產能，並在2025年資本支出中拿出約10%至20%用於封裝、測試與支援活動。憑藉先進製程領先地位、擴大封裝能力與全球布局，台積電是值得考慮的AI投資標的。

2.甲骨文（Oracle）

甲骨文已成功從一家以企業軟體與資料庫著稱的公司，轉型為核心AI基礎架構供應商。其整合的技術堆疊涵蓋 CPU和GPU運算、儲存、網路、資料平台與應用程式，使其吸引OpenAI、Meta以及其他超大規模客戶。目前已有超過700家客戶使用甲骨文的加速運算服務。

公司在Q1結束時的剩餘履約義務（RPO）達4550億美元，年增359%。管理層預計該數字在2025年10月中旬將突破5000億美元。僅在第2季前30天，公司就已向四家客戶承諾近650億美元的基礎設施容量。

為了滿足激增的需求，甲骨文正積極擴大產能，並預計在2026財年投資350億美元資本支出，大部分將用於資料中心設備。此外，公司在AI資料庫平台投入大量資源，讓客戶能利用先進的AI推理模型安全地存取並分析私人資料。其多雲資料庫業務也以超過1500%的年增率快速成長。

甲骨文也積極布局自主智慧代理（Agentic AI），目前已有600個AI代理在其應用中運作，並已被2400家客戶採用。基於其多元AI策略與創紀錄的已簽約訂單，甲骨文是當前值得考慮的股票。

3. 艾司摩爾（ASML）

ASML是全球AI基礎架構不可或缺的關鍵企業，因其幾乎壟斷高階EUV微影設備，這些設備對製造先進AI處理器、加速器與高頻寬記憶體晶片至關重要。其DUV與EUV微影機用於刻劃晶片上極為精細的電路圖案。

ASML也在推進下一世代高數值孔徑（High-NA）EUV系統，用於在更少步驟中製造更精細的電路。目前這些系統已在客戶現場加工超過30萬片晶圓，其成熟度大幅領先於早期EUV系統。記憶體大廠SK海力士已接收其首台 High-NA EUV系統，用於未來的先進DRAM生產。

ASML投資了13億歐元入股Mistral AI，持股約11%。這項合作將把Mistral的AI模型整合進ASML的微影軟體堆疊，以提升生產力、效能與成本效率。

儘管因需求趨於正常化，該公司預計2026年在中國的總銷售額將大幅下降，但仍預計2026年營收不會低於2025年，主要受益於EUV系統在先進邏輯與記憶體製程中的強勁需求。憑藉在EUV微影技術的深厚護城河，ASML有望在未來十年AI晶片需求的成長中大幅受益。

