安世晶片斷供 德國Bosch逾3000員工被迫停工

〔編譯盧永山／綜合報導〕《路透》19日報導，受荷蘭安世半導體（Nexperia）公司晶片供應中斷影響，德國汽車零件供應商博世（Bosch）有超過3000名員工被迫停工。目前，荷蘭和中國正在爭奪安世的控制權。荷蘭政府日前派出高層代表團前往北京協商，尋求「雙方都能接受的」方案。

博世18日表示，其位於德國安斯巴赫（Ansbach）及薩爾茨吉特（Salzgitter），還有葡萄牙布拉加（Braga）的3處廠房均受到影響。博世強調：「我們正將資源優先用於服務客戶，避免受到影響或儘最大可能將影響降到最低。」

安世2018年被中國聞泰科技（Wingtech）併購，該公司的晶片在汽車電子及其他民用產品中應用廣泛。由於擔憂技術被非法轉移到中國，荷蘭政府於9月底接管安世。隨後，北京宣布限制安世位於中國的工廠出口晶片，這導致博世、歐摩威（Aumovio）和采埃孚（ZF Friedrichshafen）等主要歐洲汽車零件供應商不得不緊急尋找替代商。

到目前為止，雖然中國商務部給予安世部分晶片出口豁免，但安世的晶片供應仍未完全恢復。在生產線受阻之下，博世不得不要求3處工廠的部分員工臨時休假。

博世發言人說，在德國薩爾茨吉特廠約有300至400名員工採取政府補助的帶薪休假措施，該廠共聘用約1300人。安斯巴赫則約有650名員工受到影響，全廠共2500人。而在葡萄牙布拉加廠，受臨時調整工時或休假影響的員工數高達2500人，全廠共3300人。

采埃孚表示，晶片庫存可維持至下週中之前，目前員工暫時不需要休假，但並不排除未來採取措施。

荷蘭經濟大臣卡雷曼斯（Vincent Karremans）上週《衛報》專訪時暗示，在首批安世晶片抵達歐洲之前，他不會做出任何讓步。他指出：「一旦供應恢復，並且我們確信供應能夠持續下去，我們將採取荷蘭政府需要採取的適當措施，來解決這個問題。」

卡雷曼斯並說，希望此事能「敲響警鐘」，讓大家意識到過度依賴單一國家提供關鍵技術或原料的危險，「若真允許安世的晶圓生產線轉移至中國，歐洲與中國的相互依存關係將會轉變為完全依賴，這對歐洲而言將極其危險」。

