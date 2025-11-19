台積電老臣竊2奈米機密 經長：關切國安、產業利益3層次損害

經濟部長龔明鑫（右）。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕前台積電老臣、資深副總羅唯仁傳出帶走2奈米機密回鍋英特爾，經濟部長龔明鑫今（19日）上午受訪表示，政府關切「國家安全」、「產業利益」與「廠商損失」三層次，目前高檢署已啟動調查，經濟部也會配合調查說明關鍵核心技術管制是否涉及國安法。

羅唯仁今年7月才退休，卻遭指出動用本身高階主管職權，要求下屬對他簡報並影印大批2奈米、A16、A14奈米等最先進製程，引發國內高度關切；台灣高檢署昨表示，智慧財產檢察分署已分「他字案」蒐證了解，釐清是否涉及不法。

請繼續往下閱讀...

龔明鑫今天出席經委會前受訪表示，政府在此事關切三個層次，第一，國家安全利益，第二，整體產業利益，第三為個別廠商損失。

他補充，國家安全層次的部分，高檢署已開始調查，經濟部會去說明，就核心關鍵技術的管制方式來提供是否有涉及國安法的疑慮；龔明鑫指出，哪些資料被帶走，是由台積電認定，但因涉及營業秘密也不方便替台積電說明，不過，關鍵核心技術範圍是經濟部訂定，會協助向高檢署說明。 而企業本身個別利益方面，經濟部充分尊重台積電是否要提出營業秘密訴訟。

攸關整體產業利益方面，龔明鑫表示，經濟部也會密切觀察這樣（竊密案）的情況，會不會損及台灣半導體產業生態鏈、客戶關係等。龔明鑫也強調，政府已經建立防範關鍵技術外流的機制，並且隨時更新核心關鍵技術範圍。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法