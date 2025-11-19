焦點股》金像電：AI ASIC訂單接不完 啟動台泰兩地大擴產

金像電啟動台灣與泰國擴產。（公司提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕PCB廠金像電（2368）昨日董事會核准資本支出預算案，將於本季起將舊有廠房拆除重建新廠房並購置新的機器設備，資本支出預算預計72億元，同時啟動擴建泰國第二期廠房，預計投資金額13億元，台灣與泰國兩地同步擴產，美系外資指出，金像電明年泰國廠供應第二家AI ASIC客戶，此外800G網通交換器長線動能依舊，預期在既有客戶與新客戶中擴大市佔率，重申正向評等不變。

金像電今日股價帶量反彈，早盤一度大漲逾5%，截至9:32分左右，金像電股價上漲4.54%，暫報530元，重新收復10日線，成交量逾5935張。

金像電為四大CSP（雲端服務供應商）ASIC伺服器PCB主要供應商，在AI ASIC訂單加持下，營收連續3個月創下新高，為因應客戶強勁需求，金像電積極擴產，金像電對第四季與明年營運正向看待，泰國廠第二期預計明年下半年陸續開出產能，產能將是泰國廠一期的數倍，法人預估，在各大CSP擴大資本支出帶動下，金像電明年在泰國廠產能開出後，營運將再創新高。

