自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》世芯：3奈米AI晶片訂單 如期量產

2025/11/19 09:23

世芯3奈米專案傳言不斷。（取自官網）世芯3奈米專案傳言不斷。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕市場昨日盤中傳出ASIC（特殊應用晶片）廠世芯-KY（3661）的AWS 3奈米AI晶片Trainium3可能因晶片重新設計問題，量產時間從明年第一季底延後至第二季底，同時，有美系公司將與世芯競爭Trainium3 專案，衝擊昨日世芯股價重挫跌停，不過，美系外資出具最新報告指出，Trainium3 ABF載板供應商可能需要調整或優化其20層載板，但T3的運算晶粒並不需要重新流片或重新設計。由於調整幅度不大，T3的量產仍預計可於明年4月開始，與世芯先前提到3奈米大客戶將於明年第二季初開始生產的說法一致。目前也未看到其他美國設計服務公司與世芯共同生產 T3 的跡象。

世芯今日早盤股價止跌反彈，截至9:05分左右，世芯股價小漲1.23%，暫報3290元，成交量逾290張。

世芯之前在法說會表示，大客戶新款3奈米AI加速器晶片將在明年第二季進入量產，看好明年第二季起營收將大幅成長，公司營運進入另一波高成長階段。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財