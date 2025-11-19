焦點股》世芯：3奈米AI晶片訂單 如期量產

世芯3奈米專案傳言不斷。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕市場昨日盤中傳出ASIC（特殊應用晶片）廠世芯-KY（3661）的AWS 3奈米AI晶片Trainium3可能因晶片重新設計問題，量產時間從明年第一季底延後至第二季底，同時，有美系公司將與世芯競爭Trainium3 專案，衝擊昨日世芯股價重挫跌停，不過，美系外資出具最新報告指出，Trainium3 ABF載板供應商可能需要調整或優化其20層載板，但T3的運算晶粒並不需要重新流片或重新設計。由於調整幅度不大，T3的量產仍預計可於明年4月開始，與世芯先前提到3奈米大客戶將於明年第二季初開始生產的說法一致。目前也未看到其他美國設計服務公司與世芯共同生產 T3 的跡象。

世芯今日早盤股價止跌反彈，截至9:05分左右，世芯股價小漲1.23%，暫報3290元，成交量逾290張。

世芯之前在法說會表示，大客戶新款3奈米AI加速器晶片將在明年第二季進入量產，看好明年第二季起營收將大幅成長，公司營運進入另一波高成長階段。

