台積電前副總羅唯仁涉嫌竊2奈米機密 陸行之這樣看

台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁（取自工研院官網）於今年7月底退休前，利用職權帶走80多箱最先進製程機密資料，10月底赴英特爾任職。（美聯社資料照，美編組合成）

〔財經頻道／綜合報導〕在台積電（2330）服務21年的退休資深副總羅唯仁，近日爆出涉嫌竊取2奈米以下最先進製程技術相關機密資料，消息一出，引發外界關注。對此，知名半導體分析師陸行之表示看法，稱不解為何有些在台積電貢獻數十年光榮退休的重要老幹部，總是不甘寂寞，加入競爭者跟老東家搶飯碗？並質疑這件事可能事有蹊蹺，不排除台積電投資英特爾（Intel）前，先派先遣部隊探底的可能性。

羅唯仁今年7月底以75歲高齡退休，旋即在10月底回鍋其老東家、同時也是台積電競爭對手英特爾任研發副總，震撼半導體業界。

請繼續往下閱讀...

隨後市場傳出震撼彈，指羅唯仁退休前動用自身高階主管職權，要求下屬對他簡報並影印大批2奈米、A16、A14奈米等最先進製程技術相關機密資料帶走。對此，高等檢察署智財分署週二（18日）已分他字案，將調查釐清羅有無涉犯國安法情形。

對此，陸行之週二在其臉書發文表示看法，稱如果這是事實，他不懂的是為何有些在台積電貢獻數十年光榮退休（不是跳槽，也不是被開除喔）的重要老幹部，總是老來入花叢，不甘寂寞，加入競爭者跟老東家搶飯碗，也幫助新東家打擊老東家的團隊？

陸行之質疑，難道這件事事有蹊蹺，還是像中國古裝劇的故事，是台積電為減少壟斷風險及地緣政治投資英特爾前，先派厲害的先遣部隊去探底一下？如果不是這樣，台積電怎麼樣也應該會根據2奈米資料外洩而提告，還說到了台積電等級的國際商戰，有沒可能實情其實跟一般人想的不一樣，要大家繼續看戲看下去。







一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法