台灣成前10大美債持有國！最新各國排名、持有總金額揭曉

前10大持有美國公債的國家地區，台灣上榜。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國財政部週二（18日）公布數據顯示，2025年9月外國持有的美國公債總額為約9.249兆美元，略低於8月的9.262兆美元。日本仍是美國以外的最大美債持有者，9月持有量較8月增加89億美元，至1.189兆美元，另外台灣9月持有美債規模約3126億美元，較8月增持9億美元，成為第10大海外美債持有國。

根據數據，2025年7月持有美國公債前5名的國家地區依序為：日本（1.189兆美元）、英國（8650億美元）、中國（7005億美元）、加拿大（4758億美元）、比利時（4668億美元）。

6至10名則為開曼群島（4269億美元）、盧森堡（4210億美元）、法國（3764億美元）、愛爾蘭（3406億美元）、台灣（3126億美元）。

其他11名至15名國家地區則為，瑞士（3021億美元）、新加坡（2599億美元）、香港（2381億美元）、挪威（2159億美元）、印度（2027億美元）。

